Трамп впервые одобрил продажу оружия Украине: Конгресс получил указание

Сообщение отправили Сенату по международным отношениям на основании Закона о контроле за экспортом вооружений.

Государственный департамент США передал в Конгресс сообщение о лицензии на экспорт оружия Украине. Как говорится на сайте Конгресса, сумма контакта - 50 млн долларов или более.

Сообщение старшего сотрудника офиса по вопросам законодательства Государственного департамента о сертификации предложенной лицензии на экспорт товаров оборонного назначения Украине передано в верхнюю палату Конгресса США. Его направили в комитет Сената по международным отношениям на основании Закона о контроле за экспортом вооружений.

Отмечается, что сообщение касается экспорта товаров оборонного назначения, включая технические данные и оборонные услуги в Украину.

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Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, администрация президента США Дональда Трампа уведомила Конгресс о намерении дать разрешение на экспорт оборонной продукции в Украину через прямые коммерческие продажи (DCS) на сумму 50 миллионов долларов.

По данным Kyiv Post, это произошло впервые с момента возвращения Трампа в Белый дом более 100 дней назад. До сих пор в администрации США считали приоритетом прекратить войну в Украине дипломатическим путем, а не военной поддержкой.

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