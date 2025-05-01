Линдси Грэм говорит, что соответствующий законопроект готовы поддержать 72 сенатора.

Законопроект о новых санкциях США против России и стран, которые покупают российскую нефть, поддерживают 72 сенатора, сообщил сенатор-республиканец из Южной Каролины Линдси Грэм. Об этом пишет Bloomberg.

Согласно документу, с которым ознакомилось издание, санкции предусматривают 500% пошлины на импорт из стран, которые покупают российскую нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Также санкции запретят гражданам США покупать российский суверенный долг.

Грэм после заключения соглашения с Украиной о полезных ископаемых заявил, что цель нового законопроекта - помочь президенту Дональду Трампу.

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"Он говорил о своем разочаровании. Я хочу переговорного завершения войны, достойного и справедливого. Я думаю, что Трамп - лучший человек для достижения этой цели, но эти санкции отражают точку зрения, что Сенат видит главным виновником Россию", - отметил сенатор.

Грэм добавил, что российский диктатор Владимир Путин "сделает огромную ошибку, играя с Трампом, поэтому этот законопроект является инструментом в арсенале президента". По его мнению, Путину в конце концов придется выбирать между переговорами о прекращении войны и "уничтожением" российской экономики.

Санкции против РФ: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, американские законодатели готовы согласовать новые санкции против России. Республиканец Грэм рассказал, что он подал двухпартийный законопроект о новых санкциях "против путинской России". Документ имеет почти 60 соавторов.

14 апреля Трамп продлил на год санкции против России. Речь идет о пакете санкций, введенном еще предыдущим президентом США Джо Байденом. В соответствии с ним 15 апреля 2021 года введено чрезвычайное положение для "борьбы с необычной и чрезвычайной угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов, создаваемой указанной вредной иностранной деятельностью правительства Российской Федерации".

После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Риме Трамп предположил, что Путин не хочет заканчивать войну, поэтому ему придется ставить российского правителя на место через "банковские" или "вторичные санкции" из-за того, что он не идет на прекращение войны, в результате чего "слишком много людей умирает".

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