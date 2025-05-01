Также у врага наблюдаются проблемы с вербовкой личного состава, считает Иван Ступак.

В апреле россияне захватили чуть больше территорий, чем в предыдущем месяце, но общее продвижение российских войск уменьшилось. Об этом в эфире Radio NV заявил бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак.

"Если в марте было 133 квадратных километра, которые захватила РФ. Сейчас - 170. Это не супер достижения. Но все равно есть. Впрочем, по сравнению с ноябрем, когда у них было 700 квадратных километров - в шесть раз уменьшилось количество территорий, которые захватывают российские оккупанты", - отметил Ступак.

В то же время он добавил, что сейчас у россиян отмечаются проблемы с набором личного состава, что может влиять и на будущие возможности продвижения врага.

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"Господин Сырский пару недель назад заявлял, что россияне могут вербовать 8-10 тысяч в месяц. Ранее это была 1 тысяча в день. Западные аналитики, пресса говорят, что россияне могут вербовать ориентировочно 35-40 тысяч военных в месяц. Но, как по мне, эта цифра не является релевантной. Я больше склоняюсь к цифрам Сырского. Ведь есть много свидетельств, которые указывают, что не хватает россиянам живого "мяса". Они ищут принудительно. Если бы люди были - не было бы облав в Москве, области, санаториях, спорткомплексах", - добавил Ступак.

Война в Украине: важные новости

Накануне аналитики DeepState сообщили, что россияне захватили 175 квадратных километров украинской земли за апрель 2025 года. По их данным, большинство продвижения оккупантов произошло в начале месяца.

По словам военного эксперта Александра Мусиенко, враг сейчас выбрал два ключевых направления на фронте - Торецкое и Покровское. В то же время, по мнению эксперта, РФ может попытаться зайти на Днепропетровщину, но исключительно с пропагандистской целью.

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