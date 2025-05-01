Температура на почве будет падать до -5°.

В Украину возвращаются заморозки. "Минус" ожидается на почве в ближайшие две ночи. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

По прогнозу, ближайшей ночью заморозки 0...-5° на почве ожидаются в западных, северных и в большинстве центральных областей.

3 мая подморозит в восточных, Сумской, Черниговской, Полтавской и Днепропетровской областях.

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В указанных обалстях объявлен I уровень опасности, желтый.

2 мая в Украине ожидается свеженькая погода. В некоторых регионах возможен ветер, а в ночные часы в отдельных областях прогнозируют заморозки. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, заморозки на поверхности почвы могут появиться ближайшей ночью в северных и центральных регионах, а также на Харьковщине.

Согласно прогнозу, ночью температура будет колебаться от +2 до +6 градусов, на юге - от +6 до +10. Днем воздух прогреется до +14...+18 градусов, в западных областях - до +15...+21. Самые низкие дневные температуры ожидаются на северо-востоке страны - от +11 до +14 градусов.

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