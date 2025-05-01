Глава Белого дома рассчитывает, что эта сделка позволит США заработать много денег.

Соглашение о полезных ископаемых, которое США подписали с Украиной, обещает американцам выгоду, значительно превосходящую вложенные деньги.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в эфире NewsNation.

"Мы заключили соглашение, в рамках которого теоретически получаем гораздо больше, чем $350 млрд", - сказал глава Белого дома.

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Трамп повторил, что именно такую сумму его предшественник Джо Байден выделил Украине в качестве военной помощи.

"Мы заключили соглашение, в рамках которого наши деньги в безопасности, и мы можем начать добывать. Это также хорошо для Украины, потому что американское присутствие на местах добычи поможет защитить страну и предотвратить вмешательство злоумышленников в районы, где будут проводиться работы", - высказал свое мнение Трамп.

Соглашение о полезных ископаемых

Перепатии вокруг соглашения о недрах шли еще с нового года. Стороны никак не могли прийти к согласию относительно условий контракта. В конце февраля Трамп и украинский президент Владимир Зеленский должны были торжественно подписать это соглашение, но что-то пошло не так.

А вчера поздно вечером стало известно, что США и Украина подписали соглашение о доступе к украинским природным ресурсам. Это подтвердила первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко.

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