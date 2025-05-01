Предостережение касается людей с хроническими заболеваниями.

Циннамальдегид, содержащийся в корице, может выводить из организма некоторые лекарства, что снижает их эффективность. Такой вывод сделали ученые из Университета Миссисипи, проведя соответствующее исследование, пишет Independent.

Отмечается, что те, кто добавляет незначительное количество корицы в блюда или напитки, вряд ли столкнутся с какими-то последствиями, но употребление этой специи в больших дозах может вызвать проблемы.

"Чрезмерное потребление корицы может привести к быстрому выведению из организма лекарств, отпускаемых по рецепту, а это может снизить их эффективность", - предупредила главная ученая, участвовавшая в исследовании, Шабана Хан.

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Исследователи выяснили, что основное соединение корицы - циннамальдегид - может активировать рецепторы в организме, которые фактически расщепляют определенные лекарства. Предостережение касается прежде всего людей, страдающих хроническими заболеваниями, такими как гипертония, диабет, артрит, астма, ожирение, ВИЧ, СПИД, депрессия, и принимающих лекарства на постоянной основе.

"Лучший совет - проконсультироваться с врачом, прежде чем использовать любые добавки вроде корицы вместе с рецептурными лекарствами", - отметила Хан.

В то же время в исследовании отмечается, что масло корицы, которое обычно используется в кулинарии и для производства косметических средств, не представляет никакого риска.

Ранее УНИАН рассказывал, как имбирь помогает снизить уровень сахара в крови. Он содержит мощные полифенолы, такие как гингерол, которые борются с воспалением, что может косвенно помочь сбалансировать уровень сахара в крови, заявила доктор философии, автор книги Spice Spice Baby Канчан Койя.

"Воспаление связано с инсулинорезистентностью и плохим контролем сахара в крови. Поэтому балансировка воспаления с помощью таких специй, как имбирь, может оказать положительный эффект на уровень сахара", - отмечает она, добавляя, что необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить эту связь.

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