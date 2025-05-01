Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 41,84 грн, евро - 47,62 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 1 мая, подешевел на 5 копеек и составляет 41,70 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился также на 5 копеек - до 47,65 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,10 гривни, а евро - по курсу 46,65 гривень за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в четверг не изменился и составляет 41,84 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 1 мая, подешевел на 23 копейки и составляет 47,62 гривни.

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на четверг, 1 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,47 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 9 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривня также усилила позиции. Так, официальный курс евро на четверг установлен на уровне 47,17 грн за один евро, то есть гривня выросла на 11 копеек.

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,55 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,45 гривны. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 47,55 грн/евро, а курс продажи - 47,27 грн/евро.

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