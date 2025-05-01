Ранее экстрасенс поделился ужасающим прогнозом на на 2025 год.

Бразильский экстрасенс Атос Саломе, которого называют "живым Нострадамусом", сделал тревожный прогноз относительно будущего Меган Маркл и принца Гарри - Арчи и Лилибет. Он описал их как "символов разрыва и наследников молчаливого бунта против безжалостной машины британской монархии", передает DailyMail.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

По словам провидца, Арчи "обречен быть двойственной фигурой, навсегда разделённой между двумя мирами, которые никогда не смогут объединиться":

"С одной стороны - родина аристократии и тяжесть отвергнутого титула. С другой- свободное американское детство. С 2031 по 2035 год Арчи войдёт в цикл внутреннего кризиса. Это будет душа в смятении, ищущая свою идентичность и место в мире".

Как добавил Саломе, Арчи выберет "более земную жизнь":

"Проекты, связанные с устойчивым развитием, зелёными технологиями и даже альтернативной медициной, будут привлекать молодого человека, который найдёт в земле и науке убежище от символического хаоса своей фамилии. Но есть один любопытный момент: с 2042 года Арчи публично порвёт связи с фондом Archewell. Это будет тихий, но символический жест - разрыв с нарративом, который создали Меган и Гарри".

Саломе также отметил, что в 2040 году произойдёт некое "сближение", вызванное значительной семейной утратой - возможно, смертью старшего члена королевской семьи".

Что касается личной жизни Арчи, Атос предсказал:

"В любви Арчи будет искать противоположность публичности. Его идеальной спутницей станет сдержанная женщина, вероятно, не из Лондона, Нью-Йорка или Лос-Анджелеса. Женщина, связанная с медициной, образованием или восточной философией. Та, кто ценит тишину, а не шум".

Лилибет же, по словам экстрасенса, предназначена стать мировой фигурой, которая примет, а не отвергнет свою статусную принадлежность:

"Она станет влиятельной женщиной с огромными дипломатическими способностями. Она не будет бежать от славы - она ее переопределит".

Согласно предсказанию Саломе, с 2031 по 2046 год Лилибет будет играть неофициальные гуманитарно-дипломатические роли, станет представительницей глобальных и феминистских инициатив:

"Она будет олицетворять ту монархию, какой она хотела бы быть - современную, многообразную и сочувствующую - без короны и дворцов".

При этом Атос предупредил, что в период с 2039 по 2041 год Лилибет переживёт эмоционально нестабильный этап, вероятно, вызванный давлением семьи или общественной критикой.

"Она станет жертвой координированных атак в соцсетях. Давление будет настолько сильным, что она подумает об уходе из публичной жизни. Но не уйдёт. После 2042 года произойдёт её эмоциональное возрождение", - заявил экстрасенс.

В личной жизни Лилибет, по словам Атоса, тоже пойдёт наперекор аристократическим ожиданиям. Он предсказывает, что она выйдет замуж за мировую публичную фигуру, но вне королевских кругов:

"Это будет человек, связанный с технологиями и социальным влиянием - возможно, молодой миллиардер с филантропическими инициативами. Этот брак станет мировым событием в период с 2048 по 2050 год… В 2052 году Лилибет сыграет решающую роль в переосмыслении роли королевской семьи. Не как наследница трона, а как архитектор новой символической дипломатии".

Напомним, ранее УНИАН писал, как пророческое исследование предсказало войну между Индией и Пакистаном.

Вас также могут заинтересовать новости: