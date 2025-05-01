Удивительное открытие пролило свет на общие моменты в эволюции этих двух совершенно разных видов и бросило вызов традиционным представлениям об интеллекте животных.

Глубокая эволюционная связь осьминога с человеком предлагает совершенно новый взгляд на это животное.

Как пишет Dailygalaxy, она объясняет, почему осьминоги, несмотря на то, что они беспозвоночные, показывают такое сложное поведение, свойственное позвоночным животным.

В частности, новые исследования показывают, что осьминоги и люди могут иметь древнюю эволюционную связь, которая помогает объяснить выдающийся интеллект головоногих. Согласно выводам, оба вида могут проследить свою когнитивную сложность до общего предка, который жил около 518 млн лет назад.

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Ключ к этой сложности лежит в микроРНК (миРНК) - небольших регуляторных молекулах, которые контролируют экспрессию генов.

Исследование, проведенное Николаусом Раевским в Центре молекулярной медицины имени Макса Дельбрюка, показало, что осьминоги испытали "масштабное расширение репертуара генов микроРНК". Это значительное увеличение, вероятно, является основным фактором эволюции их мозга, что позволяет создавать более разнообразные типы нейронов.

Исследователи отметили: "Основным новшеством в области РНК мягкотелых головоногих является масштабное расширение репертуара генов микроРНК".

Что делает это открытие еще более поразительным, так это то, что мозг осьминогов и людей, по-видимому, стал сложным удивительно похожим образом, несмотря на то, что они следовали совершенно разными эволюционными путями.

Ученые описывают это явление как конвергентную эволюцию. Расширение микроРНК в обеих линиях предполагает, что природа может благоприятствовать определенным молекулярным механизмам при построении сложных мозгов, даже у совершенно разных организмов.

Это открытие указывает на общую биологическую стратегию в построении интеллекта в отдаленных ветвях жизни.

Исследование бросает вызов традиционным представлениям об интеллекте в животном мире. "Осьминоги давно очаровывают исследователей своими навыками решения проблем, адаптивностью и любопытством — чертами, которые теперь лучше изучены благодаря их инновациям в области РНК", - отметило издание.

Говорится, что ведущая роль микроРНК в развитии мозга осьминога, ученые открывают новое окно в то, как когнитивные способности могут возникать независимо у самых разных форм жизни.

"Параллель между сложностью мозга человека и осьминога предполагает, что интеллект может возникать гораздо большим количеством способов, чем считалось ранее", - подчеркнуло издание.

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