"Когда говорят: "Отдайте Крым, взамен получим мир", нужно понимать, что мира не будет. Россия не оставит нас в покое", - командир батальона "Крым" Иса Акаев

Командир батальона "Крым" Нариман Билялов, больше известный как Иса Акаев, в интервью УНИАН рассказал об отношении крымскотатарских добровольцев к разговорам о возможном признании США полуострова Крым российским.

Нариман Билялов вынужден был покинуть родную крымскую землю еще в марте 2014 года. А уже летом пошел добровольцем на фронт, где, взяв псевдоним-позывной – Иса Акаев, основал и возглавил крымскотатарское подразделение "Крым".

Сейчас батальйон "Крым" – спецподразделение в составе Главного управления разведки Минобороны. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину его бойцы воевали под Киевом, на Запорожском и Херсонском направлениях, под Бахмутом и Мариуполем...

Командир батальона, кавалер ордена "За заслуги" ІІІ степени Иса Акаев поделился с УНИАН мыслями по поводу заявлений о возможном признании США полуострова Крым российской территорией, звучащих на фоне переговоров о прекращении войны.

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На фоне продвижения разнообразных "мирных планов" часто упоминается Крым, который якобы предлагают признать российской территорией. О том, что полуостров "останется с Россией", в часности, говорит президент США Дональд Трамп. Как вы относитесь к таким заявлениям?

Могу говорить, в первую очередь, как крымский татарин, но, думаю, это касается всех украинцев: мы своими территориями торговать не станем. Будем сражаться и вернем их в любом случае. Никакой Трамп решать вместо нас не будет: что мы отдаем или не отдаем, что остается в составе Украины, а что нет. Пусть он в Америке хозяйничает, здесь мы как-нибудь сами разберемся.

Как бы вы в целом охарактеризовали стремления отдельных политиков "отдать" Крым россиянам?

Это нечто схожее с "Мюнхенским сговором" – Мюнхенское соглашение было подписано в 1938 году представителями трех стран (Великобритании, Италии и Франции, – УНИАН) с Германией и было направлено на "умиротворение" Гитлера. Разменной монетой стала территория Чехословакии. Но Вторую мировую войну это не предотвратило, а лишь незначительно оттянуло ее начало.

Так и сейчас с Украиной – дескать, соглашайтесь, отдайте Крым, а взамен получим мир. Но мира не будет! Для россиян это просто возможность набраться больше сил, чтобы наброситься на нас с еще большей яростью, с большими силами... В покое они нас не оставят.

Если мы сообща их не одолеем, если РФ не развалится, то завтра, послезавтра, через месяц или год они вернутся. Это подтверждает исторический опыт, который уже есть у крымских татар, у украинского народа. Через эти жернова прошли и другие народы, которые сейчас под оккупацией. Не с первой попытки, так со второй, не со второй – так с третьей, но Россия всегда возвращалась.

Не нужно ходить далеко за примерами, ближайший – Чечня. Первую войну в Чечне Москва проиграла, признала это и были подписаны Хасавюртовские соглашения (в августе 1996 года представители РФ и руководство Чеченской Республики Ичкерия в городе Хасавюрт подписали соглашения, определяющие "основы взаимоотношений" сторон, после чего войска РФ вывели с чужой территории. Так завершилась Первая чеченская война, – УНИАН).

После этого россияне вернулись – в 1999-м началась Вторая чеченская война. И с большей злостью, большим остервенением и ненавистью они уничтожали чеченский народ, его государство.

Известно ли вам, что происходит в Крыму с 2014 года, когда пришлось его покинуть? Какие процессы там запустила Россия?

Коротко об этом не скажешь... Многих людей, которые реально готовы были сражаться, сопротивляться [оккупантам], выдавили оттуда. Кто-то выехал за границу, кто-то уже погиб, кого-то посадили. В Крыму постоянно ведется так называемая идеологическая работа, за 11 лет там уже новое поколение выросло. Этому поколению насаждалась и продолжает насаждаться идеология "русского мира"…

Однако люди, с которым общаюсь, продолжают придерживаться тех же взглядов, что и я. Как бы им при этом не было страшно и тяжело. Хотя, конечно, появляются те, кто теряет надежду, начинает сомневаться – "вдруг оккупация уже навсегда", "вдруг не получится". Мы им все время показываем, даем посыл: "мы здесь", "мы вернемся". И люди видят, что мы делаем для этого все, что в наших силах.

В свою очередь, на временно оккупированных территориях, в том числе в Крыму, россияне проводят тотальную милитаризацию детей…

Что есть, то есть. И это не прекратится, пока там Россия. Ей же нужно воспитывать новое "пушечное мясо", которое будет сражаться за нее, за ее идеологию… Уже столько лет мы с ними [россиянами] "живем", всему миру объясняем, что такое Российская империя... За три года, после начала полномасштабной войны европейцы уже увидели это своими глазами, и все равно в чем-то сомневаются. Или не хотят этого признавать, или действительно так сильно боятся Москвы…

Но если предположить, чисто гипотетически, что Украина,под принуждением, откажется от Крыма в пользу РФ, это может спровоцировать эффект домино для других регионов нашей страны?

Честно говоря, сложно представить даже гипотетически, чтобы после того, что мы пережили и потеряли, Крым "сдадут". Не думаю, что власти Украины на это пойдут. У нас те, кто у власти, не настолько рисковые люди (смеется).

К тому же, речь о глобальном вопросе, который касается не только Украины. В мире достаточно много спорных территорий, и сейчас другие страны наблюдают за нами. Ситуация с Крымом, действительно, может запустить принцип домино – это приведет к территориальным войнам по всей планете. Посмотрите, что уже происходит после начала широкомасштабного вторжения в Украину – сколько локальных боевых действий! Завтра-послезавтра может "зацепить", например, Тайвань с Китаем...

По вашему мнению, почему Владимиру Путину так важен сейчас Крым?

Думаю, тут несколько факторов. Например, как бы там ни было, в РФ "подросло" общественное мнение, есть недовольные. Если Крым признают российским, они успокоятся. Опять поверят, что у них все хорошо, они победят и можно будет с новыми силами взяться за Украину. На нас, украинцев, такое "признание Крыма" произведет обратный эффект. Думаю, многих это сломает, станет сильным моральным ударом.

Также Крым важен с военной точки зрения. Его можно использовать в качестве плацдарма для продвижения на Балканы – России всегда было интересно это направление.

Но если США признают российскую юрисдикцию над Крымом, в Кремле это будут трактовать как...

... победу. По-другому никак – только победа.

Каков в этом может быть интерес США?

Думаю, многое упирается в торговлю, которую остановила война. Россия – один из основных мировых поставщиков таких ресурсов как газ и нефть. В этой глобальной игре РФ имеет статус "бензоколонки", которую отрезали, а новую найти сложно… Как я понимаю, Трамп, его правительство, пытаются "сыграть" обратно – вернуться к тому, что было до 2014 года (до санкций, которые начали вводить против РФ из-за аннексии АРК, – УНИАН). Трамп же часто повторяет: "Если бы я был президентом, такого бы не произошло, все было нормально, мы бы продолжали замечательно жить…". То есть, он считает, что нужно вернуться на 11 лет назад и все будет замечательно. Выходит, мешает этому Крым – эдакий камень преткновения.

Возможно, в США думают, что надавят на Украину, она откажется от Крыма, Путин будет доволен, война закончится, Россия начнет опять ресурсами торговать… Типа, все в мире "выровняется", цены упадут, экономическая нестабильность прекратится, будем дружно жить и зарабатывать большие деньги. Другими словами, всем будет хорошо и никому не больно. Но так не будет! Украина уже не та, каеой была до 2014 года, и не та, какой была до 2022-го. На нее просто так надавить не получится.

А если получится?

Расскажу вам случай из своей жизни. В 2022 году, до большой войны тогда оставалось недели две, мы были с ребятами в мечети. Они говорят, мол, приближается война, что будем делать? Я говорю: "Воевать". Один из них – бизнесмен, имеющий определенные связи, ответил: "Тут все давным-давно договорено, деньги занесли, Украину сольют, русские сюда зайдут парадом – политики все сдали… Нужно отсюда уезжать в Турцию, Европу. Семьи нужно вывозить". Я возразил: "Не спорю – может, какие-то политики Украину сдали, деньги взяли и все такое. Но есть один очень важный фактор: если украинцы скажут "нет", им по барабану – кто взял деньги, кто сдал, кто слил… Поэтому я остаюсь, мы будем сражаться…".

Прошло несколько месяцев, уже шла война, когда мне позвонил этот человек: "Извини, брат, я ошибался. Я недооценил украинцев".

Расскажите, как реагируют ваши побратимы на "предложение" признать Крым российским?

Если Крым признают российским, это станет величайшим предательством по отношению к людям, которые уже погибли, сражаясь за Украину, величайшее предательство по отношению к их детям, к тем, кто остался в Крыму, и к тем, кто еще бьется за свободу. Это будет очень сложно пережить. Мне даже думать об этом страшно. Никто не верит, что это может случиться, все готовы сражаться.

Имеете в виду, что сражаться будут крымские татары?

Я говорю обо всех, с кем сражаюсь бок о бок – как крымских татарах, так и всех остальных. Думаю, со мной согласны даже гражданские, которые на сегодняшний день не принимают участия в военных действиях. Не сомневаюсь, что большинство обычных украинцев – мужчин, женщин – будут в этом вопросе со мной солидарны.

Считаете, что россиян можно "выкурить" из Крыма?

Не можно, а нужно. Это наш долг! Сто процентов это можно сделать, и мы это осуществим. Честно говоря, не ожидал, что такие разговоры о Крыме вообще могут возникнуть...

Меня всегда очень сильно задевало, напрягало, когда говорили, мол, тему Крыма мы пока оставляем "за скобками", не будем обсуждать. Типа, сейчас говорим только о Донбассе, дескать, о полуострове забудьте – "это уже все". Думал, что после вторжения в 2022 году эти посылы остались в прошлом, но тему снова подняли. И это после того, как мы три года сражаемся, проливаем кровь… А сколько погибло мирных людей?! Сколько городов, сел российские оккупанты стерли с лица земли?! И после всего этого, нам говорят ужасные вещи: "Крым нужно признать российским". Это оскорбляет нашу честь и достоинство!

То есть, эти заявления вас шокировали?

Однозначно! Мне очень трудно передать всю гамму чувств, которые я испытывают. Хочется просто рвать и метать. Сдержать себя очень тяжело – ярость прямо волнами накатывает. Когда о Крыме говорю, сердце кровью обливается, так хочу домой – сил нет. Хочу проведать могилы родителей, увидеть еще живых родственников, стариков, братьев, сестер, которые там остаются… Больше 10 лет не видел родного порога!

Так вам скажу: до чего б по Крыму не договорились, чтобы ни сделали, я как воевал с ними, так и буду воевать, пока не вернусь домой. Все сделаю для того, чтобы быть похороненным в родной земле.

Что бы вы сказали людям, которые считают, что с Москвой можно договориться и, если полуостров стал "камнем преткновения", стоит временно смириться с его потерей, пока "забыть" о нем?

Мне нравится высказывание премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля: "Невозможно договориться с тигром, когда твоя голова у него в пасти". С Россией невозможно договориться. И невозможно смириться, даже временно, с тем, что Крым – российский.

Для людей во всем мире заявляю: мы сражались, сражаемся и будем сражаться, пока будет хотя бы один клочок земли, который будет называться "Украина". И, если даже его не станет, мы будем сражаться на своей территории – в наших лесах, в наших городах. Мы сделаем так, что эта земля будет гореть у россиян под ногами. И они миллиард раз пожалеют о том, что сунулись сюда. У них не будет покоя, пока живы мы, живы наши дети, наши внуки. И пока они не уберутся из Украины на свои болота, мы не забудем о них!

Лариса Козовая