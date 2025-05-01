В частности, в тексте соглашения отсутствуют гарантии безопасности, отметил депутат.

Народный депутат Ярослав Железняк описал риски для Украины, вытекающие из текста подписанного соглашения о полезных ископаемых с США.

Одним из таких рисков нардеп назвал риск потери части бюджетных доходов, ведь, согласно документу, Украина должна отдавать половину доходов от новых лицензий на природные ресурсы в фонд, что уменьшает потенциальные доходы украинского бюджета на долгие годы.

Второй риск - ограничение контроля над природными ресурсами, отметил нардеп.

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"Приоритетные права фонда по инвестициям и покупке природных ресурсов могут существенно ограничить возможности Украины выбирать наиболее выгодные коммерческие условия и партнеров", - написал Железняк в Telegram.

Кроме этого, по его словам, предусматривается ограничение финансовой самостоятельности - это следует из пункта о гарантированной конвертации и переводе средств. Украина также должна компенсировать фонду любые расходы в случае экономических ограничений.

Другим риском Железняк назвал существенные правовые ограничения и доминирование условий США - приоритетность соглашения над украинским законодательством ограничивает право Украины самостоятельно регулировать собственную законодательную среду в сфере инвестиций и природных ресурсов.

Вопрос вызывает и пункт о военной помощи, которая может засчитываться как взнос США в фонд.

Он также отметил, что соглашение бессрочное и пока в тексте отсутствует конкретный механизм внесения изменений. Также отсутствуют гарантии безопасности, на которых ранее настаивала украинская сторона.

Соглашение о полезных ископаемых - что известно

1 мая США и Украина подписали соглашение о доступе к украинским природным ресурсам. Среди его ключевых положений - договоренность, что полная собственность и контроль за недрами остаются за Украиной, равноправное партнерство США и Украины и защита национальной собственности.

Кроме этого, в подписанном соглашении нет упоминаний о каких-либо долговых обязательствах Украины перед США. Фонд будет наполняться доходами исключительно с новых лицензий.

Первый вице-премьер - министр экономики Украины Юлия Свириденко также сообщила, что фонд будет управляться совместно Украиной и Штатами, и ни одна из сторон не будет иметь решающего голоса. Это будет отражать равноправное партнерство.

Фонд будет наполняться за счет взносов США и Украины 50 на 50. Так, Украина будет вносить 50% доходов государственного бюджета от новой ренты на новые лицензии на новые участки. США может делать взносы, кроме средств, также в виде новой военной помощи для Украины.

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