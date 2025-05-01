Отследить расположение мобильных платформ и места запусков ракет довольно сложно.

Российская армия использует временно оккупированный Крым для запуска по материковой Украине ракет, в том числе баллистических типа "Искандер-М".

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Военно-морских сил ВС Украины, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук.

"Россия использует временно оккупированный Крым, как площадку для запуска ракет типа "Искандер-М", это оперативно-тактический комплекс. Используя его, таким образом они пытаются сократить расстояние и, соответственно, полетное время для того, чтобы сократить возможность нашей реакции - уменьшить ее. К сожалению, пока эти территории не будут освобождены, они именно таким образом будут использоваться врагом", - сказал Плетенчук.

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Он добавил, что в Крыму расположены вражеские аэродромы, с которых поднимается тактическая авиация, которая периодически применяется для нанесения ударов.

"В воздушном пространстве над акваторией Черного моря, к сожалению, они чувствуют себя довольно безопасно. Что касается баллистики - мобильные платформы они перемещают, прячут по Крыму. И проследить их местонахождение и места запусков довольно сложно. Кроме того, там остаются береговые ракетные комплексы "Бастион", которые ракетами "Оникс" в свое время довольно часто отрабатывали по материковой Украине. И в этом году зафиксирован один такой случай", - рассказал Плетенчук.

Как акцентирует представитель ВМС, россияне используют Крым, как военный хаб и их вообще не волнует курортный сезон.

"Россиян никогда не волновал курортный сезон. Интересно, что в этом году Крым может стать более популярным, чем пляжи Анапы, где разлит мазут (следствие аварии двух танкеров, которая произошла в декабре 2024 года, - УНИАН)", - добавил спикер.

Другие новости из Крыма

Как писал УНИАН, недавно спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что на Крымский мост сейчас увеличивается нагрузка из-за того, что оккупанты начинают на полуострове курортный сезон. Время от времени на мосту устраивают различные уходы, движение через путепровод часто становится очень медленным. Оккупанты понимают, что Украина от Крыма не откажется и не теряют бдительности.

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