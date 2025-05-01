Вэнс: Между требованиями Украины и РФ по мирному соглашению 'очень большая пропасть'

Первый шаг к прекращению войны - получить мирные предложения от обеих сторон. Далее будут работать дипломаты, отметил Вэнс.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что между позициями Украины и России остается "очень большая пропасть", несмотря на обоюдные заявления о готовности к миру. В интервью Fox News Digital Вэнс отметил, что администрация Трампа пытается остановить войну.

"Он хотел бы довести российско-украинский конфликт до долгосрочного решения, где не будет 5000 человек, которые погибают каждую неделю с обеих сторон этого конфликта", - сказал Вэнс.

По его словам, первый шаг к прекращению войны - получить мирные предложения от обеих сторон.

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"И это действительно произошло. Украинцы сказали: "Это то, чего мы хотим". Россияне сказали: "Это то, чего мы хотим". А теперь работа дипломатии заключается в том, чтобы попытаться определенным образом сблизить эти две стороны. Потому что существует очень большая пропасть между тем, чего хотят россияне, и тем, чего хотят украинцы".

Путин объявил временное прекращение огня с 8 по 11 мая. Зеленский его отверг.

США продвигают предложение о замораживании фронта, что оставит часть восточной Украины под контролем России и сделает невозможным вступление Украины в НАТО. Условия гарантий безопасности пока неизвестны.

Трамп выражает растущее раздражение из-за затягивания процесса. Он поставил под сомнение искренность Путина после новых ударов РФ по Украине.

"Я имею большое доверие к Конгрессу. Я имею определенное доверие к нашим международным партнерам. Посмотрим, как оно пойдет", - сказал Вэнс, комментируя перспективы дипломатических усилий в следующие 100 дней.

Мирные переговоры по Украине

Как сообщал УНИАН, 17 апреля в Париже состоялось несколько встреч между Украиной, странами "коалиции желающих" и США. По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, стороны провели конструктивную и позитивную дискуссию относительно путей к полному прекращению огня и дальнейшего процесса достижения всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира. Было согласовано, что полное и безусловное прекращение огня должно стать первым этапом на пути к устойчивому миру в Украине.

Также 23 апреля в Лондоне состоялись встречи с советниками по вопросам национальной безопасности и внешней политики стран-участниц "коалиции желающих" и специального представителя США Кита Келлога.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление относительно мирных переговоров в Лондоне. По его словам, стороны высказали свои взгляды и с уважением восприняли позиции друг друга. В частности, американская сторона поделилась своим видением, а Украина и другие европейцы представили свои наработки. Зеленский выразил надежду, что именно такая совместная работа приведет к длительному миру.

Уже 26 апреля Зеленский в Ватикане обсудил с Трампом в Ватикане очень "чувствительные вопросы".

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