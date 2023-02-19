Глава Европейского командования Вооруженных Сил США и Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи во время закрытого заседания с американскими законодателями в пятницу убеждал Вашингтон передать Украине самое передовое оружие, которое поможет ВСУ выиграть войну.
Как пишет Politico со ссылкой на пять человек, присутствовавших на встрече, Каволи призвал передать Украине истребители F-16, беспилотники и ракеты большой дальности. Это, по его мнению, может помочь Киеву господствовать в небе и поддержать свои собственные наступления на Россию.
На вопрос, помогут ли истребители F-16 Украине выиграть войну против России, он ответил: "Да". Эти истребители необходимы Киеву, чтобы преуспеть в своих планах перейти в наступление и остановить наступление врага.
Каволи сказал, что Украине нужны ракеты большей дальности (не менее 100 км), тактические ракетные комплексы, чтобы ВСУ могли наносить удары по российским позициям, подвергая риску штаб и тыловые линии снабжения, что помогло бы вывести из строя российскую военную машину внутри Украины.
Представитель генерала не ответил на просьбу о комментарии.
Истребители для Украины - мнения стран Запада
Публичные дискуссии о передаче Украине современных западных истребителей продолжаются в Европе и США в течение последних нескольких месяцев.
Впрочем, "Рамштайн"-9, который, по мнению ОП и Минобороны, должен был быть "авиационным", пока никаких четких ответов относительно самолетов не дал. Сейчас Запад сосредоточивается на отправке ВСУ танков и дальнобойной оружия, а также на ускорении производства боеприпасов.
Президент Польши Анджей Дуда назвал возможность таких поставок "очень серьезным решением", добавив, что передача Варшавой F-16 одновременно создаст проблему для ВВС Польши.
Передавать свои истребители уже отказались Швеция и Бельгия. Впрочем, ни одна страна все еще не обещала предоставить Украине истребители, отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. В свою очередь, глава МИД Германии заявил, что поставки Украине истребителей будут рассматриваться через 3-4 месяца.