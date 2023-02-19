Представитель генерала не ответил на просьбу о комментарии.

Глава Европейского командования Вооруженных Сил США и Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи во время закрытого заседания с американскими законодателями в пятницу убеждал Вашингтон передать Украине самое передовое оружие, которое поможет ВСУ выиграть войну.

Как пишет Politico со ссылкой на пять человек, присутствовавших на встрече, Каволи призвал передать Украине истребители F-16, беспилотники и ракеты большой дальности. Это, по его мнению, может помочь Киеву господствовать в небе и поддержать свои собственные наступления на Россию.

На вопрос, помогут ли истребители F-16 Украине выиграть войну против России, он ответил: "Да". Эти истребители необходимы Киеву, чтобы преуспеть в своих планах перейти в наступление и остановить наступление врага.

Видео дня

Каволи сказал, что Украине нужны ракеты большей дальности (не менее 100 км), тактические ракетные комплексы, чтобы ВСУ могли наносить удары по российским позициям, подвергая риску штаб и тыловые линии снабжения, что помогло бы вывести из строя российскую военную машину внутри Украины.

Представитель генерала не ответил на просьбу о комментарии.

Истребители для Украины - мнения стран Запада

Публичные дискуссии о передаче Украине современных западных истребителей продолжаются в Европе и США в течение последних нескольких месяцев.

Впрочем, "Рамштайн"-9, который, по мнению ОП и Минобороны, должен был быть "авиационным", пока никаких четких ответов относительно самолетов не дал. Сейчас Запад сосредоточивается на отправке ВСУ танков и дальнобойной оружия, а также на ускорении производства боеприпасов.

Президент Польши Анджей Дуда назвал возможность таких поставок "очень серьезным решением", добавив, что передача Варшавой F-16 одновременно создаст проблему для ВВС Польши.

Передавать свои истребители уже отказались Швеция и Бельгия. Впрочем, ни одна страна все еще не обещала предоставить Украине истребители, отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. В свою очередь, глава МИД Германии заявил, что поставки Украине истребителей будут рассматриваться через 3-4 месяца.

Вас также могут заинтересовать новости: