Также военный рассказал, будет ли происходить детонация в случае сбивания баллистической ракеты с ядерным боезарядом.

Украинские защитники должны сбивать все вражеские ракеты, которые летят в сторону страны, не выясняя сразу, являются они ядерными или нет. Об этом рассказал генерал Николай Филатов, который в прошлом командовал дивизией Ракетных войск стратегического назначения СССР и был заместителем командующего 43-й ракетной армии во время ядерного разоружения Украины, в комментарии "Главкому".

В издании напомнили, что большинство баллистических ракет, которые РФ использует для атак по Украине, а именно "Искандеры", "Калибры", "Кинжалы", и крылатые ракеты серии X (Х-101, Х-102, Х-555 и другие) в теории могут нести ядерные боеголовки.

В то же время Филатов рассказал, будет ли происходить детонация в случае сбития баллистической ракеты с ядерным боезарядом, на примере ракет малой и средней дальности.

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"Когда сбивают ракеты малой и средней дальности, теоретически, боезаряд не должен сорваться. В зависимости от того, куда попали. Если в двигатель и он будет поврежден - одна ситуация, то есть ракета, по теории, упадет и не будет взрыва. Что касается боевой части, то здесь надо объяснить принцип действия. Боезаряд составляют несколько сегментов, расположенных так, чтобы не произошла неконтролируемая цепная реакция. При применении эти части заряда резко сближаются друг с другом, возникает критическая масса - происходит ядерный взрыв. Но, теоретически, при ударе (то есть при попадании ракеты-перехватчика) эти урановые или плутониевые сегменты могут разлететься в разные стороны, не соединиться, и ядерный взрыв не произойдет", - объяснил генерал.

По его словам, единственное, что может быть, то это в местах падения обломков ядерного материала будет радиационная загрязненность местности, которую не сравнить с гипотетическими последствиями маломощного ядерного взрыва.

Ядерные угрозы РФ - последние новости

Как писал УНИАН, ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу пригрозил ядерным оружием в случае "агрессии" Запада. Он подчеркнул, что Россия "внимательно следит за военными приготовлениями европейских стран" и напомнил об изменениях в ядерной доктрине РФ.

В то же время генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия хочет разместить ядерное оружие в космосе. По его словам, такое развитие событий является "тревожным", поскольку размещение Россией ядерного оружия стало бы нарушением Договора о космосе от 1967 года, который запрещает размещение оружия массового поражения в космосе.

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