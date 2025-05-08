По мнению экс-советника, Конгресс должен одобрить введение вторичных санкций против РФ, чтобы "усилить его руку".

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп стал "по-настоящему благосклонным" к Украине и применяет к России более жесткий подход.

Такое мнение в комментарии агентству Reuters высказал бывший советник Трампа по вопросам Украины Курт Волкер. Он напомнил, что в начале президентства политик бросил кремлевскому правителю Путину "вызов", что обеспечит мир либо легким путем, либо тяжелым. Увидев, что Кремль не демонстрирует особого желания прекратить войну, он все чаще выбирает тяжелый путь:

"Я думаю, что в интересах Украины прекратить боевые действия, и поэтому сейчас, когда США и Украина действительно сблизились, это разоблачает то, что Путин просто не желает заканчивать войну".

По мнению Волкера, подписание соглашения о полезных ископаемых с Киевом было для Трампа политически важным, поскольку это продемонстрировало его сторонникам, что Украина платит за помощь, а не использует деньги американских налогоплательщиков. Он не исключает, что это соглашение может привести к разблокированию поставок новой помощи стране.

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