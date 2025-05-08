Китайскую ракету класса "воздух-воздух" PL-15, похоже, впервые применили в реальном воздушном бою.

Индийские истребители могли быть сбиты новой ракетой большой дальности PL-15E, носителями которой выступает китайский истребитель J-10C, а также самолет JF-17 совместной пакистано-китайской разработки.

Как сообщает Defense Express, в ночь с 6 на 7 мая во время индийской атаки Воздушные силы Пакистана могли сбить около трех самолетов Воздушных сил Индии. Сами пакистанцы заявили о пяти сбитых машинах, однако это, очевидно, является преувеличением.

Позже в сеть выложили фото обломков киля с бортовым номером. Как оказалось, речь идет об индийском Dassault Rafale, который был первым одноместным истребителем такого типа, построенным для Индии по контракту 2016 года.

Видео дня

Также Defense Express сообщил об обнаружении обломков российского кресла для катапультирования K-36ДМ, которое могло принадлежать МиГ-29 или Су-30МКИ индийских Воздушных сил. Не меньшее внимание специалистов привлекли обломки ракет, одни из которых, очевидно, принадлежат новой китайской ракете класса "воздух-воздух" большой дальности PL-15.

Известно, что дальность экспортной версии этой ракеты - PL-15E - составляет 145 км (предполагается, что против индийских самолетов использовали именно ее). Ракета имеет активную радиолокационную головку самонаведения, которая позволяет применять их по принципу "выстрелил и забыл".

Отметим также, что пока нельзя исключать и того, что потери Индии связаны с действиями пакистанских систем противовоздушной обороны.

Чем может ответить Индия

В целом Индия имеет более 30 истребителей Dassault Rafale, которые выступают штатными носителями ракеты класса "воздух-воздух" MBDA Meteor.

Ее дальность может даже превышать дальность PL-15E - по некоторым данным Meteor может поражать воздушные цели на дистанции 200 км.

Ранее индийцы закупили дополнительную партию Dassault Rafale, в состав которой входят 22 палубных одноместных истребителя версии Rafale M и четыре двухместных истребителя берегового базирования версии Rafale DH.

Обострение между странами

Как сообщал УНИАН, 7 мая Индия провела серию авиационных и ракетных ударов по девяти объектам в Пакистане и пакистанском Кашмире. Эти удары были частью операции под кодовым названием "Синдур" и продолжались 23 минуты.

В Нью-Дели уверяли, что удары были направлены исключительно на террористическую инфраструктуру, без поражения военных объектов.

В то же время Пакистан заявил, что в результате ударов погибли по меньшей мере 31 человек, а также были повреждены религиозные и образовательные учреждения.

В стране также заявили о сбивании 12 индийских беспилотников, которые нарушили воздушное пространство страны, и об обстреле индийских приграничных районов.

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