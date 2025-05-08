Среди позиций - городская канализация.

Российское Министерство внутренних дел намерено привлечь к охране порядка на празднованиях 9 мая в Москве весь свой личный состав.

Об этом сообщает российский проект ВЧК-ОГПУ, ссылаясь на собственные источники. По данным журналистов, речь идет даже о сотрудниках госавтоинспекции и подразделений, которые ранее не задействовали в таких мероприятиях. На работу вызывают силовиков, которые находятся в отпусках, на выходных и больничных.

Оперативники должны прибыть в участки в форме, а работников Федеральной службы безопасности и Федеральной службы охраны уже перевели на "казарменный" режим:

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"У многих из них стоит задача буквально "окопаться" в заранее определенных позициях, среди которых есть мосты, высоты, и даже городская канализация. Известно, что к выполнению задач будут привлекать воздушную и водную технику".

Кроме того, российские Telegram-каналы сообщают, что управляющие компании просят жителей Москвы в первой половине дня не пользоваться лифтами. Из-за проблем со связью сигналы о поломках могут не доходить до лифтовых служб.

Парад в Москве

Как известно, на праздновании 9 мая в российской столице пригласили 29 иностранных лидеров, в частности президента Китая Си Цзиньпина и президента Бразилии Лулы да Силвы.

Ожидается, что в военном параде примут участие более 10 тысяч военнослужащих, а также боевая техника, включая танки, артиллерию и авиацию.

Россия объявила о трехдневном перемирии с 8 по 10 мая. Эксперты предполагают, что кремлевский правитель Путин сделал это для того, что их празднования прошли в безопасности.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не может гарантировать безопасность иностранным представителям, которые посетят Москву на парад 9 мая.

Москва несколько дней подряд находилась под атаками дронов. Все это время в городе и области наблюдаются перебои в работе мобильного интернета и связи, которые связывают с мерами безопасности перед парадом.

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