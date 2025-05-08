Ранее военнослужащий продал мужчине оружие, а сегодня между ними произошел конфликт по оплате.

Полиция Киевской области задержала мужчину, который подозревается в расстреле военнослужащего и его родственницы. Об этом сообщает сайт Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

Стрельба произошла сегодня, 8 мая, в 15:22 в селе Софиевская Борщаговка. О ней в полицию сообщили очевидцы.

Полицейские установили, что месяц назад военнослужащий продал оружие мужчине за 1 тыс. долларов. Впрочем сегодня между ними произошел конфликт по оплате: военный требовал у покупателя выплатить ему еще определенную сумму.

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"В результате мужчина из купленного оружия расстрелял военного и его тещу, которая находилась дома. После этого злоумышленник зашел в собственный дом и закрылся внутри", - говорится в сообщении.

Спецназовцы полиции окружили дом и в течение часа задержали мужчину. Им оказался 63-летний местный житель. Он задержан в процессуальном порядке. На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты полиции.

Сведения по данному факту были внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. 1 ч. 2 ст. 115 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении.

Стрельба под Киевом

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 8 мая, в полиции сообщили, что устанавливают обстоятельства стрельбы в Бучанском районе Киевской области.

Отмечалось, что в селе Софиевская Борщаговка мужчина расстрелял граждан. Речь шла о том, что погибли несколько человек.

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