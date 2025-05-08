Польские политики сошлись во мнении, что пора существенно ужесточить миграционные правила.

Польша может значительно ужесточить правила приобретения гражданства иностранцами, в том числе беженцами из Украины. Соответствующий законопроект предложила крупнейшая оппозиционная партия страны "Право и Справедливость" (ПиС), сообщает SchengenVisaInfo.

Издание отмечает, что сегодня в Польше едва ли не самый либеральный в Европе закон о гражданстве. Чтобы претендовать на получение польского паспорта, иностранцу достаточно прожить в стране всего три года.

Именно этот аспект и беспокоит законодателей из ПиС. Партия призывает перенимать опыт других стран ЕС и увеличить до 10 лет минимальные сроки проживания в стране для тех, кто претендует на гражданство.

Видео дня

Авторы законопроекта говорят, что трехкратное увеличение минимальных сроков проживания для заявителей позволит лучше реагировать на растущие иммиграционные вызовы. Отмечается, что дополнительное время обеспечит более глубокую интеграцию иностранцев в польское общество.

Так, авторы обратили внимание, что текущий трехлетний период проживания является недостаточным даже для того, чтобы как следует овладеть польским языком и адаптироваться к культурным и правовым реалиям страны.

Польские законодатели отмечают, что десятилетний период проживания даст претендентам на гражданство возможность лучше подготовиться "к роли граждан Польши".

Хотя законопроект подан оппозиционной партией, действующая власть в целом согласна с мнением, что миграционные правила следует ужесточить. Даже если конкретно этот законопроект не пройдет в парламенте из-за распрей между правительственной коалицией и оппозиционными силами, есть высокая вероятность, что действующее правительство проведет через парламент свой законопроект похожего содержания.

Миграционные правила в Европе

Как писал УНИАН, на днях стало известно, что Франция ввела более жесткие правила получения гражданства иностранцами. Новая директива вступит в силу с января 2026 года и потребует от претендентов на гражданство лучшего владения французским языком и знаний об истории Франции.

Кандидатов также будут проверять относительно их прошлого, а именно - криминальной истории и общественно полезной активности. Тем, кто был осужден до шести месяцев лишения свободы или более, будет отказано в гражданстве.

Вас также могут заинтересовать новости: