Шведские власти озвучили свою позицию по вопросу отправки боевых самолетов Украине.

Швеция получила запрос Украины на передачу истребителей Gripen шведского производства, но пока не готова их передать. Об этом перед встречей министров обороны НАТО в Брюсселе заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

"Когда речь идет о Gripen, сейчас мы стоим перед ограничениями в связи с тем, что эти самолеты очень важны для поддержания нашей территориальной целостности и суверенитета. Поэтому это будет серьезным препятствием в плане ресурсов нашей национальной обороны", – заявил он.

По словам Йонсона, сегодня приоритетом для Швеции является усиление системы противовоздушной обороны Украины. Также он напомнил, что ранее Швеция уже предоставила Украине военной помощи примерно на миллиард евро и готова продолжать.

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"Мы значительно усиливаем нашу поддержку Украины. Мы уже на следующей неделе начнем передавать и обучать украинских военных на более 50 боевых машинах CV-90. Мы предоставляем различные средства ПВО, зимнюю одежду, и решительно настроены усилить поддержку Украины", – подчеркнул министр.

Поставка истребителей Украине – последние новости

После прорыва в вопросе танков для Украины начал активно обсуждаться вопрос передачи также и боевой авиации. Однако пока конкретных решений нет. По словам главы Минобороны Британии, сейчас передача Украине истребителей – всё равно что подарить человеку болид Формулы-1, вместо обычного автомобиля.

Но если ранее большинство стран-партнеров высказывались достаточно категорично – что Украина не получит самолеты западного образца, то теперь позиция стала мягче. К примеру, в администрации Байдена допускают возможность отправки истребителей в будущем.

Министр обороны Германии полагает, что более предметно вопрос возможной поставки Украине истребителей будут рассматривать через 3-4 месяца. Обсуждение возможно в случае, если "небо над Украиной будет безопасным".

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