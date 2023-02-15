Швеция получила запрос Украины на передачу истребителей Gripen шведского производства, но пока не готова их передать. Об этом перед встречей министров обороны НАТО в Брюсселе заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон.
"Когда речь идет о Gripen, сейчас мы стоим перед ограничениями в связи с тем, что эти самолеты очень важны для поддержания нашей территориальной целостности и суверенитета. Поэтому это будет серьезным препятствием в плане ресурсов нашей национальной обороны", – заявил он.
По словам Йонсона, сегодня приоритетом для Швеции является усиление системы противовоздушной обороны Украины. Также он напомнил, что ранее Швеция уже предоставила Украине военной помощи примерно на миллиард евро и готова продолжать.
"Мы значительно усиливаем нашу поддержку Украины. Мы уже на следующей неделе начнем передавать и обучать украинских военных на более 50 боевых машинах CV-90. Мы предоставляем различные средства ПВО, зимнюю одежду, и решительно настроены усилить поддержку Украины", – подчеркнул министр.
Поставка истребителей Украине – последние новости
После прорыва в вопросе танков для Украины начал активно обсуждаться вопрос передачи также и боевой авиации. Однако пока конкретных решений нет. По словам главы Минобороны Британии, сейчас передача Украине истребителей – всё равно что подарить человеку болид Формулы-1, вместо обычного автомобиля.
Но если ранее большинство стран-партнеров высказывались достаточно категорично – что Украина не получит самолеты западного образца, то теперь позиция стала мягче. К примеру, в администрации Байдена допускают возможность отправки истребителей в будущем.
Министр обороны Германии полагает, что более предметно вопрос возможной поставки Украине истребителей будут рассматривать через 3-4 месяца. Обсуждение возможно в случае, если "небо над Украиной будет безопасным".