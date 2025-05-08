В результате стрельбы погибли несколько человек.

В селе Софиевская Борщаговка Киевской области мужчина расстрелял людей, правоохранители проводят спецоперацию по его задержанию.

Как отмечается в сообщении на сайте Главного управления Национальной полиции в Киевской области, полиция устанавливает обстоятельства стрельбы в Бучанском районе, в результате которой погибли несколько человек. Сейчас на месте происшествия работают все экстренные службы:

"Сегодня, 8 мая в 15:22 в полицию поступило сообщение о том, что в селе Софиевская Борщаговка мужчина расстрелял граждан".

Нападения на людей в Украине

Как сообщал УНИАН, 1 мая в Киеве было совершено покушение на известного украинского активиста и волонтера Сергея Стерненко.

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Нападение произошло возле жилого комплекса, когда он шел с охранниками к машине. Стерненко получил ранения и попал в больницу.

По данным Службы безопасности Украины, нападение организовала 45-летняя женщина из Одесской области, которая жила в Киеве. Она получала инструкции и финансирование от российских спецслужб. Нападающая поселилась в одном доме с блогером и следила за ним.

После задержания женщине объявили о подозрении в попытке заказного убийства. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей до 29 июня.

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