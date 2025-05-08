Украина передает своим партнерам факты о нарушении Россией провозглашенного режима прекращения огня.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин не держит собственного слова, потому что российские захватчики нарушают объявленное Москвой трехдневное перемирие.

Об этом Сибига сообщил после разговора с украинским военным командованием, которое предоставило информацию о ситуации на фронте.

"Как и предполагалось, путинское "парадное перемирие" оказалось фарсом", - подчеркнул Сибига.

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В частности, как сообщил министр, по данным украинских военных, несмотря на заявления Путина, российские войска продолжают атаковать по всей линии фронта. Так, с полуночи до полудня Россия осуществила 734 нарушения режима прекращения огня и 63 штурмовые операции, 23 из которых до сих пор продолжаются; 586 обстрелов позиций наших войск, 464 из которых с применением тяжелого вооружения; 176 ударов с применением беспилотников; 10 авиаударов с применением 16 управляемых авиационных бомб.

"Мы адекватно реагируем на все обстрелы и делимся всей информацией о нарушениях Россией режима прекращения огня с США, Евросоюзом и европейскими партнерами, всеми другими государствами и международными организациями. Мы не позволим Путину никого обмануть, когда он даже не придерживается собственного слова", - подчеркнул Сибига.

Министр добавил, что Украина остается готовой к как минимум 30-дневному полному прекращению огня и мерам по укреплению доверия, что позволит провести мирные переговоры и открыть реальный путь к справедливому и устойчивому миру.

Путинское прекращение огня

По утверждениям Кремля, в ночь с 7 на 8 мая должно было начаться трехдневное перемирие. В то же время, россияне не останавливают штурмов и сейчас самыми горячими участками фронта являются Покровское и Новопавловское направления.

Кроме того, РФ "отмечает" объявленное ею трехдневное перемирие до 9 мая ударами по украинским городам - под обстрелами были Донецкая, Черкасская и Сумская области.

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