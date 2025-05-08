Среди импортируемых электромобилей с пробегом наиболее популярным оказался кроссовер Tesla Model Y.

В апреле автопарк нашей страны пополнили 5 792 автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). Такие данные приводят специалисты специализированного портала УкрАвтопром.

Таким образом, по сравнению с апрелем 2024-го, спрос на электрические авто вырос на 37%. Большинство реализованных электромобилей составляли легковые авто - их было продано 5 623 единицы. Большая часть автомобилей из этого количества были подержанными и только 922 единицы оказались новыми.

Видео дня

Как среди новых авто, так и среди подержанных наиболее популярными оказались кроссоверы.

ТОП-5 новых электромобилей апреля:

BYD Song Plus - 179 единиц;

VW ID.Unyx - 153;

Audi Q4 - 75;

Zeekr 001 - 63;

Zeekr 7X - 43.

ТОП-5 импортируемых электромобилей апреля с пробегом:

Tesla Model Y - 552 единицы;

Nissan Leaf - 544;

Tesla Model 3 - 478;

KIA Niro - 350;

Hyundai Kona - 296.

Мировой авторынок - что интересного

Ранее УНИАН сообщил, что за первый квартал 2025 года было продано более 240 тысяч Toyota Corolla, что сделало ее самой популярной моделью в мире. Также в тройку попали Toyota RAV4 и Ford F-Series. Замыкает десятку Toyota Camry.

Если говорить конкретно о европейском рынке, то здесь наиболее популярной моделью оказался Renault Clio - за первый квартал этого года в Европе продали более 72 тысяч таких авто. На второй позиции расположилась Dacia Sandero, тогда как третье место занял автомобиль Dacia Duster. Замыкает десятку лидеров Peugeot 208.

Вас также могут заинтересовать новости: