В апреле автопарк нашей страны пополнили 5 792 автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). Такие данные приводят специалисты специализированного портала УкрАвтопром.
Таким образом, по сравнению с апрелем 2024-го, спрос на электрические авто вырос на 37%. Большинство реализованных электромобилей составляли легковые авто - их было продано 5 623 единицы. Большая часть автомобилей из этого количества были подержанными и только 922 единицы оказались новыми.
Как среди новых авто, так и среди подержанных наиболее популярными оказались кроссоверы.
ТОП-5 новых электромобилей апреля:
- BYD Song Plus - 179 единиц;
- VW ID.Unyx - 153;
- Audi Q4 - 75;
- Zeekr 001 - 63;
- Zeekr 7X - 43.
ТОП-5 импортируемых электромобилей апреля с пробегом:
- Tesla Model Y - 552 единицы;
- Nissan Leaf - 544;
- Tesla Model 3 - 478;
- KIA Niro - 350;
- Hyundai Kona - 296.
Мировой авторынок - что интересного
Ранее УНИАН сообщил, что за первый квартал 2025 года было продано более 240 тысяч Toyota Corolla, что сделало ее самой популярной моделью в мире. Также в тройку попали Toyota RAV4 и Ford F-Series. Замыкает десятку Toyota Camry.
Если говорить конкретно о европейском рынке, то здесь наиболее популярной моделью оказался Renault Clio - за первый квартал этого года в Европе продали более 72 тысяч таких авто. На второй позиции расположилась Dacia Sandero, тогда как третье место занял автомобиль Dacia Duster. Замыкает десятку лидеров Peugeot 208.