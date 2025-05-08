Лучшим для большинства признан базовый Xiaomi 15.

Xiaomi – один из ведущих брендов смартфонов, предлагающий ассортимент девайсов для различных целей и бюджетов. Обзорщики TechRadar отобрали лучшие телефоны Сяоми, которые можно купить в мае 2025 года.

Лучшим для большинства признан Xiaomi 15. Смартфон может похвастаться скромными размерами – он весит всего 191 грамма при толщине в 8.09 мм и удобно сидит в руке. Радует и 120-герцовая OLED-панель 6.36 дюйма с разрешением 1.5К. Производительность обеспечивает чипсет Snapdragon 8 Elite – его мощности спокойно хватит даже для самых требовательных игр.

Отдельно обозреватели отметили фотовозможности устройства – у него при себе 50 МП основная камера, 50 МП ширик и 50 МП телевик с технологиями Leica. Девайс снимает отлично в любых условиях. Единственное, что смущает – короткая программная поддержка (по сравнению с Samsung и Google). Четыре года обновлений ОС и пять лет обновлений безопасности.

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Лучший Xiaomi премиум класса – Xiaomi 15 Ultra. Самый навороченный смартфон производителя, который получил не просто крутой набор камер, мощное железо и необычный дизайн, но и ценник наравне с флагманскими iPhone и Samsung.

– Xiaomi 15 Ultra. Самый навороченный смартфон производителя, который получил не просто крутой набор камер, мощное железо и необычный дизайн, но и ценник наравне с флагманскими iPhone и Samsung. Лучший по соотношению цена-качество – Xiaomi 14T Pro. Его авторы рейтинга назвали самым сбалансированным устройством бренда. Это отличный вариант для весны 2025 года: производительный чип MediaTek Dimensity 9300+, 12 ГБ ОЗУ LPDDR5X в базе и камеры c оптикой Leica.

– Xiaomi 14T Pro. Его авторы рейтинга назвали самым сбалансированным устройством бренда. Это отличный вариант для весны 2025 года: производительный чип MediaTek Dimensity 9300+, 12 ГБ ОЗУ LPDDR5X в базе и камеры c оптикой Leica. Лучший недорогой смартфон – Poco X7 Pro. Его главное достоинство – время автономной работы. Батарея емкостью 6000 мАч может прожить без зарядки до двух дней. В плане "железа" модель не уступает более дорогим конкурентам среднего класса от OnePlus и Google.

Лучший складной телефон – Xiaomi Mix Flip. Аппарат хвалят за быструю работу (Snapdragon 8 Gen 3 + 12 ГБ ОЗУ), приличные камеры и достойную автономность. Однако найти его за пределами Китая может быть сложно.

Ранее стало известно, что компания Xiaomi, опасаясь возможных санкций со стороны США, создает операционную систему HyperOS без сервисов Google. Аналогичная прошивка может выйти для девайсов OnePlus, Oppo и Vivo.

Меж тем Xiaomi готовит смартфон для тех, кто не любит "челки" и вырезы. Текущая версия подэкранной камеры в Xiaomi Mix 5 "находится на самом высоком уровне в отрасли", утверждает источник.

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