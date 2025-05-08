Соглашение с американцами поддержали 338 народных депутатов.

Верховная Рада проголосовала за ратификацию так называемого соглашения о полезных ископаемых между США и Украиной. Решение поддержали 338 народных депутатов, как стало известно из трансляции народного депутата Ярослава Железняка из зала парламента.

В пояснительной записке к законопроекту (№ 0309) сказано, что ратификация соглашения создаст правовые основания для реализации соглашения между правительствами Украины и США о создании американо-украинского инвестиционного фонда восстановления.

Первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко во время своего выступления подчеркнула, что в соглашении учтены украинские конституционные принципы.

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"Собственность и контроль за недрами остается за Украиной, все ресурсы на всей нашей земле и территориальных водах принадлежат Украине, национальная собственность защищена. Инвестиционные проекты подает Украина - это позволяет реализовать наши экономические приоритеты. Соглашение учитывает курс Украины на вступление в ЕС и соответствующие обязательства", - сказала она.

Соглашение о создании инвестиционного фонда - что известно

1 мая США и Украина подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления, предусматривающее совместный доступ к украинским природным ресурсам.

По словам первого вице-премьера - министра экономики Юлии Свириденко, этот фонд будет привлекать глобальные инвестиции в наше государство. В частности, предполагается, что полная собственность и контроль за недрами остаются за Украиной. Фонд создается 50/50, и ни одна из сторон не будет иметь решающего голоса.

Заместитель министра экономики Тарас Качка рассказал, что Украина сможет вносить половину выплат от ренты на добычу полезных ископаемых в Инвестиционный фонд восстановления, который будет создан в рамках соглашения о недрах.

По его словам, в ресурсном соглашении между США и Украиной нет разделения украинских территорий на оккупированные и неоккупированные, а где будет действовать инвестиционный фонд, сторонами еще не обсуждалось.

Юлия Свириденко рассказала, что Украина и США имеют четкий механизм распределения доходов с новосозданного Инвестиционного фонда восстановления. На момент подписания соглашения США и Украина будут иметь одинаковые доли в Фонде - 50/50, однако дальше можно будет сделать дополнительные взносы, размер которых скажется на выплате доходов.

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