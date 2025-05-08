Руководство РФ долгое время стремилось делать вид, что атака на Украину - не что-то неординарное. Для большинства россиян создавалось впечатление, что ничего не происходит, это "СВО" где-то далеко, там участвует какой-то ограниченный контингент... То есть, не нужно думать "об этом", или вспоминать - все якобы идет "по плану" и все прекрасно. Но, разумеется, Украина в идеологическом плане стремится эту схему разрушить.

Мы не можем наносить удары по каким-то гражданским объектам - и не делаем этого. Украина атакует только инфраструктурные объекты и военные цели. К примеру, на прошлой неделе дроны Службы безопасности Украины нанесли удары по нескольким важным российским предприятиям, в том числе поразили предприятие военно-промышленного комплекса РФ, которое выпускает продукцию для ведения войны против Украины - Муромский приборостроительный завод (Владимирская область). Или же на днях в городе Тула был поражен завод "Сплав" - единственное в РФ предприятие, которое проектирует и разрабатывает реактивные системы залпового огня и патроны.

То есть, Украина бьет по тому, что касается путинского режима, а не жизни гражданских россиян. И это, в определенной степени, ограничивает наши возможности. Ведь даже заметные для граждан РФ удары российские власти могут подать как нечто, что происходит где-то далеко, и обычных россиян не касается.

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Однако движение украинских беспилотников вокруг нескольких российских аэропортов заставило россиян что-то почувствовать.

В частности, из-за введения на территории Московской области плана "Ковер", который предусматривает закрытие аэропортов, образовался транспортный коллапс: в то время, когда многие россияне пытались улететь куда-то "на майские", авиакомпании отменили сотни рейсов. А российские власти заявили об одной из крупнейших беспилотных атак на территорию РФ с начала полномасштабной войны.

Конечно, дискомфорт, который это вызвало, глобально мало на что повлияет. Ведь граждане РФ, которые вынуждены менять свои планы из-за коллапса в аэропортах, не влияют на какие-то политические решения. Но это важный аспект относительно восприятия чего-то для россиян. Поэтому главная цель Украины в этой ситуации - продемонстрировать им ненормальность происходящего.

Особенность России в том, что там никто ничего не замечает, пока это не касается его лично. К примеру, не очень волновала рядовых граждан РФ ситуация в Курской области. Ведь она далеко, и той самой Москвы не касается. Поэтому жителям Москвы абсолютно безразлично, что там происходит, они живут, как обычно. А если, например, ты живешь в Москве, а тебе постоянно нужно быть где-то за ее пределами из-за работы и это влияет на твою жизнь, то, разумеется, ты не сможешь не замечать того, что нет возможности добраться туда, куда надо. То есть, для Москвы авиасообщение - это важно.

Более того, если систематически осуществлять даже не атаки, а налеты дронов, что повлечет блокирование перелетов как минимум в европейской части России, то это, в принципе, может создать у многих россиян впечатление, что на самом деле ничего не идет по плану, о чем постоянно рассказывает власть.

Кроме того, это может иметь стратегический эффект. Учитывая, что Россия является географически большим государством, ей в целом достаточно сложно обеспечивать функционирование в полном объеме, если нет авиасообщения. Поэтому коллапс в аэропортах может иметь достаточно далеко идущие последствия.

Но, повторюсь, это возможно при условии, если Украина будет парализовать работу российских аэропортов регулярно и методично.

Петр Олещук, политолог