Пристайко подчеркнул, что Германия прошла большой путь - от 500 касок до второй позицию с поставок оружия Украине.

В украинцев очень много ожиданий от деятельности нового канцлера Германии Фридриха Мерца в вопросе помощи нашей стране, которые он возможно и не сможет реализовать. Об этом сказал бывший министр иностранных дел Украины, экс-посол Украины в Великой Британии Вадим Пристайко на канале "Фабрика новин".

По его словам, это, в частности, касается поставок ракет TAURUS Украине. Он напомнил, что канцлер Германии очень завуалировано высказывался по поводу поставок в Украину дальнобойной артиллерии и ракетных вооружений, говоря о том, что нужно найти решение вопроса.

Пристайко подчеркнул, что "глубоко травмированный войной украинский народ" постоянно хочет видеть позитив и ожидает большего. Дипломат сказал, что Германия очень сильно изменила свои подходы к помощи Украине в войне с Россией.

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"Германия прошла очень большой путь - от 500 касок, которые они нам дали в то время, когда Британия уже поставила 60 тысяч противотанковых ракет, до выхода Германии на вторую позицию с поставок оружия", - подчеркнул он.

По его словам, потому украинцам хочется верить в новые возможности после этих долгих уговариваний Шольца дать вооружение Украине для защиты. Пристайко сказал:

"Естественно мы теперь "навешиваем" Мерцу те вещи, которые он возможно и не сможет реализовать. Важно то, что пока остается министр обороны. Надеюсь, что так и будет продолжаться".

При этом он подчеркнул, что один из шансов для Германии - это присоединиться к инициативам Франции и Британии, хотя это сегодня сложно представить.

"Но мы живем в новом мире, И видя то, что эти две страны лидируют в процессе, который, наверно, скоро свалиться на европейские руки, без Германии это будет сделать не возможно. Это понимают все. В том числе Германия. Ну не будет возможности решать вопросы Украины без Германии. Нравиться это Мерцу или нет. И поэтому лучше стать частью процесса и возглавить его. Поскольку придется прийти к тому, что выживание Украины это залог выживания всей Европы и для этого нужно взаимодействовать з Великой Британией и Францией", - подчеркнул Пристайко.

По его словам, в Германии нужно говорить не только про вину перед Россией во второй мировой войне, но и перед Украиной, которая вместе с Беларусью больше всех пострадала от оккупации.

"Если нужно оправдать помощь Украине, то здесь мы не очень отличаемся от еврейской трагедии Голокоста", - добавил он.

Пристайко подчеркнул, что конфликт уже "выплеснулся с Украины", и не в последнюю очередь из-за того, что позиция Германии не всегда была четкой. Он добавил:

"Немецкий народ привык долго запрягать, но потом, надеемся с их ресурсами, они будут быстрее и эффективнее".

Позиция Мерца по ракетам Taurus

Как сообщал УНИАН, новый канцлер страны Фридрих Мерц заявил, что Украина может положиться на новое правительство Германии в вопросе передачи крылатых ракет Taurus.

Он отметил, что из-за переходного поствыборного периода Германия была достаточно пассивной на международной арене, но сам Мерц планирует значительно активизировать немецкую дипломатию. В частности, в ближайших планах он имеет встречу с британским премьером Киром Стармером, а с французским президентом Эммануэлем Макроном он встретился уже сегодня. С обоими он хочет обсудить вопросы поддержки Украины.

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