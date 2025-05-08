Эти цветы требуют особого ухода.

Опытные садовницы Тери Спейт и Кэти Дженц поделились секретами, как правильно прорастить гладиолусы, чтобы наслаждаться ими в саду или использовать для композиций, пишет marthastewart.com.

"Эти садовые красавцы легко выращивать, но они требуют особого ухода, - говорится в статье. - Данные ароматные цветы часто выращивают в садах для срезки, поскольку они являются привлекательным дополнением к композициям. Более того, гладиолусы адаптируются к различным условиям выращивания, прекрасно себя чувствуют на большинстве почв, кроме тяжелой глины".

Как правильно прорастить гладиолусы - советы садовниц

Вот что советуют садовницы Тери Спейт и Кэти Дженц, отвечая на самые популярные вопросы о выращивании гладиолусов:

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Когда сажать гладиолусы, чтобы зацвели на 1 сентября. Сажать гладиолусы следует весной, когда минует угроза заморозков. Самое главное, о чем следует помнить при посадке гладиолусов, - убедиться, что они защищены от отрицательных температур.

Как сажать гладиолусы, чтобы не падали. Выберите лучшие клубнелуковицы, которые не повреждены и не слишком маленькие. Выкопайте небольшую лунку для каждой луковицы. Сажайте острым концом вверх к небу, а корнями вниз. Засыпьте и хорошо полейте. Очень важно поливать (но не переливать) недавно посаженные клубнелуковицы гладиолусов, пока они укореняются. В дальнейшем обязательно позаботьтесь, чтобы у ваших гладиолусов была поддержка.

Как ухаживать за гладиолусами. Дайте недавно посаженным клубнелуковицам гладиолусов наилучший старт, обеспечив им идеальные условия для роста. Гладиолусу нужно полное солнце для вертикального роста, которым он славится. Растения гладиолусов предпочитают хорошо дренированную почву, немного суглинистую или песчаную и не слишком плодородную. Регулярный полив важен, когда клубнелуковицы только что посажены, но вы можете сократить его, как только растения укоренятся. Также гладиолусы любят теплую погоду. Эти растения в некоторой степени засухоустойчивы и могут переносить засушливые условия.

По словам садовниц, гладиолусы относительно легко выращивать, но все же можно столкнуться с некоторыми распространенными проблемами:

Недостаток солнца: тщательно выбирайте место посадки. Гладиолусу необходимо полное солнце для лучшего цветения.

Отсутствие поддержки: Как и многим другим крупноцветковым цветам, таким как пионы, гладиолусам нужна поддержка. Этому растению может потребоваться подпорка, если его не поддерживают окружающие растения.

Выбор невыносливых сортов: выращивайте выносливые сорта гладиолуса в холодных регионах. Выносливые сорта будут вести себя как многолетнее растение в вашем саду.

Напомним, ранее УНИАН писал, как правильно сажать гладиолусы в открытый грунт и горшки.

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