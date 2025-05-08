Операторы ССО незаметно подошли к позиции врага, россияне даже не успели осознать, что проиграли.

Во время проведения специальных действий в тылу врага, воины одного из подразделений Сил специальных операций Вооруженных сил Украины заставили сдаться в плен шестерых российских солдат. Об этом сообщил официальный Телеграм-канал Сил специальных операций ВСУ.

В частности, в маскировочных костюмах операторы ССО незаметно подошли к позиции врага. Во время короткого огневого контакта вражеская группа потеряла ориентацию и спряталась в блиндаже. Враг даже не успел осознать, что проиграл.

Отмечается, что не теряя инициативы, воины ССО вплотную подошли к укрытию и решительно приказали россиянам выбросить оружие и выползать по одному. Операторы четко дали понять, что блиндаж под огневым контролем и дальнейшее сопротивление бессмысленно.

Сопротивления не было. Оккупанты сначала колебались, но один за другим покинуть блиндаж. Операторы тут же обыскали солдат 34-й бригады ВС РФ на наличие оружия и узнали информацию о других позициях противника.

"Слава Украине, мужики! Все нормально. Вы будете жить, не бойтесь. Нам нет смысла вас убивать", - сказал один из операторов ССО.

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Как сообщал УНИАН, в конце марта военнослужащие 12-й бригады специального назначения "Азов" взяли в украинский плен сразу 20 российских оккупантов.

Это произошло на Торецком направлении фронта. Солдат захватнической армии Российской Федерации сняли на видео, они по очереди называли свои имена, звания и города, из которых приехали воевать против украинцев: "Им повезло выжить. Но большая часть их "товарищей" до сих пор лежит в полях и посадках после неудачных штурмов. Добровольно сложить оружие - это единственный для россиян способ вернуться из Украины живыми и быть обмененными на украинских защитников".

Кроме того, в бригаде отметили, что в любом другом случае позаботятся о ликвидации вражеских целей на своем направлении.

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