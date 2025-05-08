Не исключено, что тактика ВСУ заключалась в создании впечатления, что будут бить по столице РФ.

В Москве 9 мая, во время военного парада, может прозвучать сигнал воздушной тревоги, потому что где-то в окрестностях столицы РФ будут лететь дроны. Как отметил на Radio NV бывший сотрудник СБУ, военный эксперт Иван Ступак, гости и участники парада услышат взрывы, но именно на Красной площади ничего не произойдет.

По его мнению, кремлевский диктатор Владимир Путин хочет избежать неудобных вопросов, которые могут задать лидеры стран, приглашенных в Москву. В частности, после официальной части будет банкет, во время которого и состоится неформальное общение.

"Там соберутся Си Цзиньпин, президент Токаев, Лукашенко, и кто-то озвучит вопрос: "Володя, а что же случилось? Ну, как так?"... Мол, вот 80 лет победы, праздник, а там где-то сбивают - что происходит? Я думаю, что Путин просто не хочет такие неудобные вопросы. Конечно, что вопросы будут: "Что там на войне? Как там происходит". Ну, он будет рассказывать, что "все нормально, дожимаем". Но, если будет взрываться в Московской области, конечно, что это не про "дожимаем", - считает Ступак.

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По его мнению, чтобы таких неприятных ситуаций для Путина не возникло, в Москву стянули огромное количество комплексов ПВО и РЭБ, в российской столице постоянные патрули на предмет выявления любых дронов, которые не являются частью сил безопасности и обороны РФ.

Также эксперт прокомментировал заявление российских пропагандистов о том, что в РФ за сутки якобы уничтожено более 500 украинских беспилотников и есть информация со стороны ВСУ об увеличении результативности таких атак. По словам Ступака, изменилась системность изготовления беспилотников: если раньше, год-полтора назад, украинцы радовались прилету каждого отдельного БПЛА в глубине РФ, то сейчас речь идет о нескольких сотнях беспилотников. Но здесь пока нет ответа, это мы стабильно можем делать - несколько сотен, или это была разовая акция, на которую понадобилось несколько месяцев. Эксперт сказал:

"Конечно, часть из этих беспилотников были муляжами, пустышками из веток и подручного материала. И главная их задача пролететь условно 40 км, быть сбитым российским комплексом ПВО и открыть таким образом дорогу для настоящих беспилотников, нагруженных настоящей взрывчаткой, чтобы они долетели туда, куда нужно. Но в целом под пять сотен беспилотников - это говорит о финансовых возможностях, что есть возможности, о технических, о человеческих способностях, что люди есть, которые могут это собирать".

Известно, что атаках была на конкретные объекты оборонной отрасли - заводы "Базальт" и "Сплав". По словам Ступака, "Базальт" - это главное оборонное предприятие России по изготовлению вооружения и боеприпасов фактически для всех родов войск, он находится в Московской области. Тульский завод "Сплав" - единственное в РФ предприятие, которое проектирует и разрабатывает РСЗО и патроны.

"Как по мне, то немножко в сторону шуток: "Тульский пряник - уникальное предприятие, чтобы не было пряников российских военных, по скрепам ударит"... Но это в шутку. Это уникальное предприятие, которое пока что мы знаем, по изготовлению оптоволокна, по вытягиванию оптоволокна. Украина попала в это предприятие уже вдвое. Теперь прилет в последние дни был результативным - предприятие очень повреждено", - отметил эксперт.

По его словам, возможно, этот удар произошел именно из-за того, что Кремль для празднования 9 мая, забирает и продолжает забирать комплексы ПВО из разных регионов Российской Федерации. Таким образом, там оголяют промышленные предприятия. Возможно, в этом и заключалась тактика ВСУ - создать впечатление, что будут бить по Москве, чтобы россияне начали лихорадочно защищать свою столицу, открывая другие важные локации.

В то же время Ступак обращает внимание на тот факт, что есть "ложка дегтя" в этих положительных для Украины атаках. В частности, РФ может приобрести оптоволокно в Китае, подчеркнул эксперт:

"Наши военные, которые сейчас находятся, например, под Покровском, говорят: "Все покрыто этим оптоволокном". Это просто как мусор. Он сбивается в кучи огромные. Такой тоненький провод, но настолько большое количество этого провода, то можно понять, какое количество беспилотников находится вообще в воздухе. То есть действительно ситуация такая тяжелая".

Также он добавил, что такие атаки подталкивают РФ еще больше наносить удары по местам возможного сбора беспилотников, а мест таких может быть несколько десятков.

Удары по РФ - мнение Свитана

Как писал УНИАН, военный эксперт, летчик-инструктор, полковник Вооруженных сил Украины в запасе Роман Свитан заявил, что Силы обороны осуществили в последние дни удары по военным объектам РФ потому, что открылось своеобразное "окно возможностей" - максимальное количество ПВО стянута к Москве для того, чтобы обезопасить проведение парада 9 мая.

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