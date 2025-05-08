Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ищет маршрут, который позволит ему добраться до Москвы, чтобы принять участие в военном параде к 9 мая.

Как передает Reuters, обычно самолеты, которые направляются из Европы в Российскую Федерацию, используют воздушное пространство Литвы. Такое решение приняли еще в 2021 году, когда Александр Лукашенко заставил пассажирский рейс Ryanair приземлиться в Беларуси.

Однако Фицо пожаловался, что сейчас Литва и другие страны Балтии закрыли свое воздушное пространство, чтобы помешать ему попасть на мероприятия в российской столице:

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"Эстония сообщила нам, что не позволит нам летать над своей территорией, несмотря на то, что Словакия имеет круглогодичное разрешение на использование эстонского воздушного пространства для правительственного флота. Это чрезвычайно усложняет наш график, поскольку мы не сможем провести согласованные мероприятия в Москве".

Вчера литовский президент Гитанас Науседа сообщил, что его страна действительно закрыла свое воздушное пространство для полетов премьера Словакии и президента Сербии Александра Вучича. В министерстве иностранных дел Латвии также сказали, что не позволят никаких полетов на парад. В то же время в Эстонии отметили, что не получали от них запросов на пролет.

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