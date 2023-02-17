По мнению законодателей, истребители позволят ВСУ защитить украинское небо.

Группа конгрессменов призвала президента США Джо Байдена начать поставку Украине истребителей F-16.

"Предоставление этих самолетов необходимо, чтобы помочь Украине защитить свое воздушное пространство, особенно в свете возобновления Россией наступательных действий и с учетом ожидаемой активизации масштабных боев", - говорится в материале Politico.

Послание к Байдену подписали пять членов Палаты представителей Конгресса США: трое демократов и двое - республиканцев. По мнению законодателей, истребители позволят украинским военным поражать российские ракеты и беспилотники, обеспечивать прикрытие наземных сил, а также бороться за превосходство в воздухе.

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Как пишет CNN, республиканец Майкл Маккол, который председательствует по иностранным делам Палаты представителей заявил, что Штаты должны дать украинцам все, что им нужно, чтобы выиграть войну. Он подчеркнул, что время играет на стороне Кремля.

Он также прокомментировал брифинг Верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО, генерала Кристофера Каволи. В частности, поднимался вопрос необходимости предоставления Украине самолетов. По словам Маккола, Каволи "согласился с этой оценкой, а также об артиллерии большего радиуса действия для поражения иранских беспилотников в Крыму, которой сейчас в Украине нет, но она крайне нужна".

Истребители для Украины

В начале февраля во время выступления перед парламентариями Британии Зеленский призвал Запад предоставить Украине боевые самолеты.

Как подсчитали в ВСУ, чтобы заменить весь свой парк советских самолетов на американские истребители F-16, Украине нужно создать по меньшей мере пять воздушных бригад.

Сейчас передавать истребители Украине уже отказались Швеция и Бельгия, а президент Польши Анджей Дуда назвал возможность таких поставок "очень серьезным решением".

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