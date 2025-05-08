Один из топ-менеджеров Apple допустил, что iPhone может пойти по пути iPod через десять лет. А причина, как нетрудно догадаться, в искусственном интеллекте.
Как сообщает The Verge, любопытные тезисы озвучил Эдди Кью, cтарший вице-президент Apple по интернет-сервисам, в ходе судебного слушания в США. Американские власти расследуют сделку, по которой Google платит Apple $20 млрд в год, чтобы оставаться главным поисковиком в iPhone. Рассуждая, представитель Apple допустил, что новые технологии могут привести к отказу от традиционных гаджетов и поисковых систем.
"Мы не нефтяная компания, мы не делает зубные пасты – это вещи, которые будут длиться вечно. Возможно, вам не понадобится iPhone через 10 лет, как бы безумно это ни звучало", – допустил Кью отказ от смартфонов.
Кью предполагает, что искусственный интеллект может заставить iPhone пойти по пути бывшего "золотого гуся" Apple – iPod. "Мы сами убили iPod с помощью iPhonе", – вспомнил Кью.
iPhone все еще остается главным источником дохода для Apple, и на данный момент компания не нашла достойную ему замену. Попытка выйти на рынок электромобилей завершилась закрытием проекта, а ее первая VR-гарнитура продается плохо. Сейчас Apple сосредоточилась на робототехнике и продолжает работать над носимыми устройствами, которые в конечном итоге могут привести к созданию смарт-очков с дополненной реальностью. Те же, в свою очередь, возможно, станут альтернативой iPhone.
Некоторые компании уже пытались – но пока безуспешно – заменить смартфоны гаджетами с искусственным интеллектом. Например, умный пейджер Humane AI Pin едва прожил год и полностью закрылся, а 95% владельцев Rabbit R1 перестало пользоваться ИИ-девайсом. Похоже, Apple не считает такие устройства провальными априори, просто они вышли слишком рано и чересчур опередили свое время.
А меж тем Apple готовится к презентации iPhone 17 в сентябре. Инсайдеры утверждают, что это будет самая интересная серия за долгое время. Так, стандартные модели наконец перейдут на 120-герцовые дисплеи, обновится "фронталка", а "прошки" впервые за шесть лет удивят новым дизайном.
А уже в 2026 году выйдет iPhone Fold, первый складной смартфон Apple. Как пишет Марк Гурман из Bloomberg, Apple удалось добитья "почти невидимой" складки на месте складывания дисплея пополам.