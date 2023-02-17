Министр иностранных дел Украины объяснил, для чего Киеву нужны самолеты.

Ни одна страна все еще не обещала предоставить Украине истребители. Однако, как сообщает глава МИД Дмитрий Кулеба, есть правительство, которое взяло на себя организацию обучения украинских пилотов.

"Пока ни одна страна не взяла на себя обязательства поставлять истребители. Но некоторые правительства, например британское, объявили об обучении украинских пилотов на западных истребителях – другие сделают это в скором времени", - сказал Кулеба в интервью немецкому WAZ.

Также министр иностранных дел объяснил, в чем Украине помогут истребители и как они могут изменить ситуацию на войне.

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"Есть два пункта. Истребители поддерживают собственную ПВО, ведь самолеты также можно использовать для сбивания вражеских ракет. Во-вторых, авиация важна для контрнаступления. Особенно нас заинтересовали бы истребители США, Великобритании, Франции и Германии. Эти страны имеют наибольшие производственные мощности и крупнейшие авиапарки", - добавил Кулеба.

Если принимать во внимание обещанное странами-партнерами оружие, то наибольшую потребность Украина имеет в артиллерийских боеприпасах, танках и бронетехнике и системах ПВО. Кулеба добавил, что чем быстрее Киев получит военную технику, тем быстрее закончится война.

Западные истребители для Украины: что известно за последние несколько дней

В администрации Байдена допускают получение Киевом истребителей.

Глава МИД Германии заявил, что поставки Украине истребителей будут рассматриваться через 3-4 месяца.

Швеция отказалась предоставить Украине собственные истребители Gripen.

Министр обороны Великобритании заявил, что страна не будет передавать самолеты Украине в ближайшие несколько лет.

В ОП сообщили, что Киев получит истребители, однако указали на один важный момент.

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