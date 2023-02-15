Обсуждение возможно в случае, если "небо над Украиной будет безопасным".

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что сейчас вопрос о поставки истребителей Украине не в центре внимания.

Как он заявил в интервью Tagesschau, вопрос истребителей, безусловно, будет обсуждаться в Брюсселе, но для обсуждения должна быть обеспечена безопасность воздушного пространства над Украиной.

"Если небо над Украиной будет безопасным ближайшие три-четыре месяца, тогда можно будет говорить обо всех дальнейших шагах, в частности, только тогда использование бронетанковых частей имеет смысл", – сказал он.

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Позиция Германии по передаче Украине истребителей

После того, как были разблокированы поставки западных танков в Украину, Киев усилил призывы передать также боевые самолеты и дальнобойные снаряды. Отдельные страны, как Польша, Франция, Нидерланды не исключали поставки истребителей в Украину. В то же время Великобритания заявила, что не сможет быстро передать Украине боевые самолеты, а Германия выступила категорически против таких поставок. Канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя поставки Украине истребителей, предостерег от "вступления в гонку за повышение ставок" и заговорил об угрозе того, чтобы война в Украине "превратилась в войну между РФ и НАТО". Он также раскритиковал обсуждение поставки Украине истребителей.

Ожидалось, что авиация станет главной темой заседания в формате "Рамштайн" в феврале. Однако по итогам встречи министров обороны стран-партнеров Украины глава оборонного ведомства США Ллойд Остин заявил, что не может объявить, что Украина получит боевые самолеты, в том числе американские истребители F-16.

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