Windows 10 – самая используемая операционная система в мире, и ее поддержка закончится уже в октябре.

Официальная поддержка Windows 10 завершится 14 октября 2025 года. После этого не будет никаких патчей безопасности для вашего компьютера. Microsoft активно агитирует людей перейти на более новую Windows 11, однако специалисты предлагают альтернативный план действий, в первую очередь владельцам старых ПК.

Портал Tom's Hardware назвал пять причин перейти на Linux после окончания поддержки Windows 10. По разным оценкам, 240 миллионов ПК не готовы к обновлению до Windows 11 на основе их требований к оборудованию.

Финансовая выгода. Покупка нового компьютера стоит немалых денег. При этом пользователь платит не только за "железо", но и за ОС от Microsoft. В то же время Linux распространяется бесплатно.

Покупка нового компьютера стоит немалых денег. При этом пользователь платит не только за "железо", но и за ОС от Microsoft. В то же время Linux распространяется бесплатно. Отсутствие навязчивой рекламы и слежки. Windows 11 содержит множество рекламы и шпионских служб, которые замедляют работу компьютера.

Windows 11 содержит множество рекламы и шпионских служб, которые замедляют работу компьютера. Забота об экологии . Продление работоспособности старых компьютеров снижает количество электронных отходов и вред, наносимый окружающей среде.

. Продление работоспособности старых компьютеров снижает количество электронных отходов и вред, наносимый окружающей среде. Полный контроль над системой . В отличие от Windows и других коммерческих ОС, Linux предоставляет пользователю возможность самостоятельно управлять программным обеспечением без вмешательства крупных корпораций.

. В отличие от Windows и других коммерческих ОС, Linux предоставляет пользователю возможность самостоятельно управлять программным обеспечением без вмешательства крупных корпораций. Активное сообщество . В случае возникновения проблем всегда можно обратиться за помощью к многочисленным форумам и профессионалам, специализирующимся на Linux.

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После прекращений бесплатной поддержки Windows 10 пользователи могут заплатить 30 долларов, чтобы продолжить получать обновления безопасности в течение 12 месяцев. Расширенная поддержка Windows 10 будет доступна и корпоративным клиентам, но суммы будут уже совершенно другие.

А меж тем доля Windows 11 среди компьютеров под управлением ОС от Microsoft достигла нового исторического максимума в 43,72%. Таким образом отрыв Windows 11 от Windows 10 сократился до меньше 10 процентов.

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