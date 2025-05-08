УНИАН делится впечатлениями о психологическом триллере, в котором противостояние между серферами за пляж выходит из-под контроля.

8 мая 2025 года в украинский прокат вышел психологический триллер "Серфер" (The Surfer) с Николасом Кейджем в главной роли. Стоит ли смотреть новинку, читайте в обзоре УНИАН.

О чем фильм

Главный герой фильма – мужчина средних лет, который возвращается в родной австралийский городок. После трагической смерти отца, еще подростком он переехал вместе с матерью в США, и он всю жизнь тяжело работал ради того, чтобы собрать денег на то, чтобы заново приобрести отцовский дом – осталось лишь утрясти несколько деталей.

Пока же мужчина, которого в фильме именуют просто как "Серфер", хочет показать своему сыну-тинейджеру местность своего детства, и, в частности, покататься на волнах на местном живописном пляже. Впрочем, здесь отец и сын сталкиваются с неожиданным препятствием – бандой местных серферов-альфа самцов, которые жестоко отгоняют всех посторонних, скандируя "Пляж только для местных". Такой себе протест против чрезмерного туризма с привкусом токсичной маскулинности.

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Сначала главный герой теряется, но, отослав сына обратно к матери, он решает дать отпор обидчикам. Сначала мужчина делает ставку на скорейшее заключение сделки, которая снова сделает его местным. Однако коварные серферы постоянно делают ему пакости, которые срывают сделку. По мере того, как напряжение растет, обе сторону конфликта идут на все более радикальные шаги, а самому главному герою становится все труднее отличить, что является реальным и кем он на самом деле является.

Актеры и персонажи

Главной звездой фильма (и фактически единственным известным актером в касте) стал Николас Кейдж – актер из семейства Коппола, который был чрезвычайно успешным в 1990-х ("Дикие сердцем", "Покидая Лас-Вегас", "Без лица"), однако в нулевых его карьера пошла на спад из-за личных проблем. Лишь несколько лет назад, разобравшись со всем, что ему мешало, Кейдж снова начал получать качественные роли в кино и восхищение критиков ("Свинья", "Невыносимое бремя огромного таланта", "Лонглегс").

Кейджу всегда удавалось блестяще играть персонажей на грани психического срыва – и "Серфер" не стал исключением. Актеру удалось блестяще показать, как человек, загнанный в угол, постепенно сходит с ума и находит в себе силы на борьбу в безнадежной ситуации.

Интересный факт – главного противника героя Скалли, лидера местной банды, больше похожей на культ токсичной маскулинности, сыграл давно подзабытый австралийский актер Джулиан МакМехон, который в свое время воплотил образы полудемона Коула Тернера в телесериале "Зачарованные" и суперзлодея Доктора Дума в фильмах "Фантастическая четверка" и "Фантастическая Четверка 2: Вторжение Серебряного серфера".

О режиссере

Снял ленту ирландский режиссер Лоркан Финнеган. Его самая знаковая работа – сюрреалистичный научно-фантастический фильм "Вивариум" 2019 года с Джесси Айзенбергом и Имоджен Путс в роли пары, которая оказалась заключенной в доме в искусственно-созданном пригородном районе. Эта странная лента была одобрительно воспринята критиками и даже получила одну из наград Канн, но зрители восприняли ее прохладно. Также картина провалилась в прокате.

Далее Финнеган снял психологический триллер "Ноцебо" с Евой Грин в роли дизайнера, которую терзают страшные видения, поэтому она прибегает к нетрадиционному лечению с помощью таинственной филиппинки – и снова тот же контраст в оценках: одобрение от критиков и прохладная реакция от зрителей.

Реакция на фильм

Мировая премьера "Серфера" состоялась еще в мае 2024 года на Каннском кинофестивале, однако в кинотеатры он попал только через год.

Как и в случае с предыдущими фильмами Лоркана Финнеган, критики гораздо лучше восприняли "Серфера", чем зрители.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 6,5 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 85% одобрения от критиков с отметкой "Сертифицированная свежесть", но лишь 45% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 68 из 100 баллов (соответствует характеристике "в целом положительные отзывы"), а широкая аудитория – в 5,7 из 10 баллов (соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы").

"Николас Кейдж мастерски оседлает волны токсичной маскулинности на этой песчаной арене мучений", – звучит консенсус критиков Rotten Tomatoes относительно "Серфера".

Наш вердикт

Очевидно, низкую зрительскую оценку фильма можно объяснить тем, что он может вызвать довольно гадкие ощущения и даже отвращение от всей образовавшейся ситуации, будто этот мир окончательно сошел с ума. Это кино – во время просмотра которого не отдыхают, а наоборот морально страдают.

Само же по себе кино очень даже достойное – от блестящей игры Кейджа до череды неожиданных сюжетных поворотов, которые держат зрителя в напряжении до последних минут.

Особого внимания также заслуживает операторская работа в фильме.

Общая оценка – 6,5 из 10 баллов.

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Марина Григоренко