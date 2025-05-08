На ряде направлений до сих пор продолжаются боестолкновения.

Несмотря на объявленное Путиным трехдневное "перемирие", на фронте продолжаются ожесточенные бои. Российские захватчики не останавливаются в осуществлении штурмов почти по всей линии боевого соприкосновения. Об этом говорится во фронтовой сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 16.00.

"В общем, с начала суток произошло 117 боевых столкновений", - сообщает Генштаб.

Вместе с тем, от циничных обстрелов с территории России страдают приграничные населенные пункты Сумской области. Также россияне наносили удары управляемыми авиабомбами по населенным пунктам Сумщины.

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Как отмечают в Генштабе, на Харьковском направлении украинские защитники отбили две атаки агрессора, еще одно боевое столкновение в настоящее время продолжается.

На Купянском направлении враг совершил три штурмовые действия неподалеку Синьковки, Степной Новоселовки и Новой Кругляковки. Сейчас продолжается бой.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 17 раз вблизи населенных пунктов Надежда, Новоегоровка, Редкодуб, Грековка, Новомихайловка, Колодязи, Зеленая Долина и Торское. До сих пор продолжаются два боестолкновения.

Еще два штурмовых действия врага остановили наши воины на Северском направлении в районе Белогоровки и Федоровки.

Также, на Краматорском направлении украинские защитники отбили четыре попытки оккупантов продвинуться вперед в районах Часового Яра и Курдюмовки.

На Торецком направлении противник пять раз атаковал в районах Крымского и Торецка.

К тому же, на Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 41 попытку потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Александрополь, Елизаветовка, Гродовка, Миролюбовка, Даченское, Зверево, Котлино, Удачное, Новоалександровка, Котляровка, Преображенка и Андреевка. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 32 атаки, девять боестолкновений до сих пор продолжаются.

Сегодня на Новопавловском направлении враг 19 раз атаковал вблизи населенных пунктов Разлив, Новоселка, Новополье, Привольное и Бурлацкое. Три боестолкновения продолжаются.

Кроме того, на Ореховском направлении украинские защитники отбили три вражеских штурма в районах Степного и Щербаков.

На Приднепровском направлении враг совершил две неудачные попытки продвинуться вперед.

Как отмечает генштаб, на Курском направлении украинские защитники отбили семь атак россиян. С начала суток противник нанес 7 авиационных ударов, в общем сбросил по позициям наших войск и населенным пунктам десять управляемых авиационных бомб, и совершил 149 артиллерийских обстрелов.

Российское "перемирие"

Как сообщал УНИАН, ранее россияне объявили о трехдневном прекращении огня, которое должно было начаться в ночь с 7 на 8 мая.

В то же время, путинское "парадное перемирие" оказалось фарсом, потому что боевые действия со стороны оккупантов не были остановлены.

Кроме того, Россия "отмечает" самопровозглашенное трехдневное перемирие до 9 мая ударами по украинским городам - под обстрелами были Донецкая, Черкасская и Сумская области. В результате этих ударов есть пострадавшие.

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