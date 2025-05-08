В День памяти и победы над нацизмом начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов опубликовал обращение, в котором напомнил об уроках Второй мировой войны и провел параллели с нынешней борьбой против российской агрессии.

"80 лет прошло, но многие аспекты Второй мировой до сих пор всеобъемлюще не осмыслены. Впрочем и страшная война точно учит, что свободный мир способна спасти только глобальная сплоченность - когда против монстра действуют слаженно. Ведь когда нормальные люди в своих странах на разных языках говорят "Никогда снова", на России царит милитаристский шабаш, снова и снова звучат приказы для продолжения преступной войны и оккупации", - отметил Буданов.

Начальник ГУР МО считает, что "солидарность с Украиной, помощь нашим Силам безопасности и обороны и системное давление на государство-агрессора Россию сейчас - это лучшая инвестиция в свободную, сильную и безопасную Европу, в мир, где достоинство, свобода и уважение к человеку, а также счастливое детство наших детей - надежно защищены".

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"Верю в то, что результаты смелой вооруженной борьбы Украины со злом, которую сейчас ведут лучшие сыновья и дочери нашей нации, а также тысячи иностранных добровольцев, не будут потеряны. Наша долгая память и незапятнанное знание о Второй мировой войне помогают нам в защите демократии, правды и свободы, прав человека, а еще - в установлении справедливого возмездия за агрессию и военные преступления, совершенные Россией. Победили нацизм - одолеем и рашизм. Слава Украине и ее воинам!" - подытожил глава украинской разведки.