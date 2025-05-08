9 мая в Киеве ожидается один из самых холодных дней недели. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью в столице будет около +6°, а днем температура повысится лишь до +10°...+11°. Весь день будет пасмурно, ожидается дождь.
Ветер 5-10 м/с усилит ощущение холода. Атмосферное давление пониженное, 746-748 миллиметров ртутного столба.
Погода 9 мая - прогноз по Украине
Во Львове в пятницу будет пасмурно. Ночью +2°, днем +10°.
В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +10°.
В Ривне завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +1°, днем +11°.
В Тернополе 9 мая ночью будет +5°, днем +11°, пасмурно.
В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью +5°, днем +11°, небольшой дождь.
В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +5°, днем +11°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +6°, днем +14°, пасмурно.
В Черновцах в пятницу - пасмурно, ночью +5°, днем +11°, небольшой дождь.
В Виннице завтра будет +6°...+10°, пасмурно, дождь.
В Житомире в пятницу ночью будет +5°, днем +11°, пасмурно.
В Чернигове столбики термометров покажут +4°...+11°, пасмурно.
В Черкассах завтра будет ночью +4°, днем +10°, пасмурно, дождь.
В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +9°, пасмурно, дождь.
В Полтаве - пасмурно, температура воздуха +6°...+11°, дождь.
В Одессе 9 мая - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +13°, ливень.
В Херсоне в пятницу ночью будет +10°, днем +15°, небольшая облачность, ливень.
В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью +10°, днем +13°, дождь.
В Запорожье температура ночью +10°, днем +16°, небольшая облачность, ливень.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +6°, а днем +13°, пасмурно, небольшой дождь.
В Харькове - пасмурно, температура ночью +7°, днем +14°, дождь.
В Днепре температура ночью будет +8°, днем +15°, пасмурно, дождь.
В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +11°...+20°, небольшой дождь.
В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +7°, днем +21°, дождь.
В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +8°, днем +21°, дождь.