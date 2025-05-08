Он на 183% превысил показатели первых четырех месяцев 2024 года.

Федеральный бюджет Российской Федерации третий месяц подряд сталкивается с падением сырьевых доходов и увеличением дефицита.

"По итогам апреля в казну поступило 1,08 трлн рублей налогов от нефти и газа - на 12% меньше, чем в том же месяце год назад. Накопленным итогом за 4 месяца сборы с нефтегазовых компаний просели на 10%, или 430 млрд рублей, до 3,76 трлн", - пишет The Moscow Times, ссылаясь на данные Минфина.

Общий объем бюджетных доходов, включая несырьевые налоги, вырос на 5%. В то же время расходы, треть из которых в 2025 году заложили на армию и войну, взлетели на 20%.

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Таким образом к концу апреля в российском бюджете образовался дефицит, который на 183% превысил показатели первых четырех месяцев прошлого года. Главной причиной снижения сырьевых доходов стало падение нефтяных цен:

"Средняя стоимость барреля Urals в апреле опустилась до $54, хотя еще в январе держалась на уровне $70 и выше".

Отметим также, что в начале мая котировки Urals в российских портах упали до $47-48. В Минэкономразвития РФ прогнозируют, что в среднем до конца года ее цена составит около $53. Российские специалисты оценивают ситуацию как "неприятную". По их словам, выходом из нее может стать девальвация рубля и корректировка государственного бюджета.

В Минфине РФ хотят компенсировать нефтегазовый провал за счет несырьевых налогов, однако это вряд ли возможно, ведь прибыли российских компаний стремительно сокращаются, а доля убыточных предприятий, наоборот, растет.

Трамп, нефть и российско-украинская война

Ранее УНИАН сообщил, что РФ в следующем году может пойти на изменение главного бюджетного правила для финансирования Фонда национального благосостояния, который обеспечивает расходы на войну.

Таким образом можно ожидать изменения механизма отчислений для нефтяных компаний Российской Федерации

Как известно, общий тренд на уменьшение нефтяных цен вызван преимущественно политикой администрации президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

Кроме этого цены на нефть затянуло на дно решение ОПЕК+ по дополнительному увеличению добычи "черного золота" более чем на 400 тысяч баррелей в сутки.

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