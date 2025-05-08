Обсуждается вариант экспорта российского газа через украинскую ГТС с участием американского посредника.

США и Россия обсуждают возможность помощи Штатов в восстановлении продаж российского газа в ЕС. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным издания, на переговорах обсуждается возможность приобретения американскими инвесторами доли в газопроводе "Северный поток", соединяющем Россию и Германию, или в газопроводе, пересекающем Украину, или в самом "Газпроме".

Механизм поставок российского газа в ЕС может выглядеть так: американские фирмы становятся посредниками, покупая газ у "Газпрома" и поставляя его в Европу, в том числе в Германию. Два источника издания сообщили, что на дипломатических переговорах с участием потенциальных американских инвесторов также рассматривалась идея о том, что американский покупатель будет покупать российский газ, а затем экспортировать его в Европу, чтобы смягчить европейскую политическую оппозицию к возобновлению поставок российского "голубого топлива".

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Также, якобы обсуждается вариант экспорта российского газа через украинскую ГТС с участием американского посредника.

Издание добавляет, что возвращение РФ на европейский рынок обсуждалось во время встречи спецпредставителя США Стива Уиткоффа и уполномоченного российского президента по вопросам инвестиций Кирилла Дмитриева.

Пресс-секретарь Уиткоффа отказался комментировать, когда его спросили, обсуждался ли вопрос экспорта российского газа в Европу. Представитель фонда, который возглавляет Дмитриев, отрицает факт таких дискуссий. Он отметил:

"Сейчас таких обсуждений не ведется".

Собеседники агентства, приближенные к двусторонним переговорам, говорят, что возобновление поставок российского газа в ЕС может помочь закрепить мирное соглашение о завершении российско-украинской войны.

Европейская комиссия отказалась от комментариев относительно возможности возвращения российского газа на европейский рынок. Ранее Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась против возвращения к поставкам российских энергоносителей.

"Некоторые все еще говорят, что мы должны снова открыть кран российского газа и нефти. Это было бы ошибкой исторического масштаба, и мы никогда не позволим этому произойти", - заявила она на заседании Европарламента 7 мая.

Впрочем, есть не только политические препятствия для возвращения российского газа в ЕС. Газопровод "Северный поток" поврежден, и только одна труба может перекачивать газ, добавляют в Reuters.

Импорт российского газа в ЕС

Евросоюз намерен окончательно отказаться от импорта российского газа до конца 2027 года. На первом этапе блок планирует запретить импорт газа по спотовым контрактам, а на втором - прекратить закупку сжиженного газа из РФ.

В связи с отказом от российского газа ЕС ищет путь разрыва действующих контрактов без уплаты дополнительных компенсаций. Использование войны в Украине для объявления форс-мажора может оказаться недостаточным с юридической точки зрения, сказал один из представителей ЕС.

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