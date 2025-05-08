Как отметил Сергей Грабский, Путин должен делать определенные вбросы для своих последователей.

В риторике России с угрозами о применении баллистической ракеты "Орешник" для удара по Киеву на фоне мирных переговоров нет ничего удивительного. Как объяснил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в эфире "Украинского радио", президент РФ Владимир Путин играет "на две стороны".

"Давайте не забывать, что Путин при всем тотальном контроле, под которым он держит тот субъект международного права, который пока называется Российская Федерация, должен делать определенные вбросы для своих последователей, показывая свое "миролюбие" и якобы готовность к каким-то мирным переговорам. Но вместе с этим он ведет гибридную войну. И применение риторики по использованию "Орешника" - это просто наглядный пример метода "кнута и пряника". Когда для одних кнут, для других пряник", - отметил эксперт.

По его словам, Путин таким образом "пытается вести политику своего режима":

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"Поэтому ничего удивительного в этом нет. С точки зрения кремлевской логики они абсолютно последовательны и придерживаются своих норм и правил. То есть разговоры о перемирии звучали, звучат и будут звучать всегда, но только в выгодном РФ контексте".

При этом эксперт добавил, что выбрать цели для "Орешника" в Киеве или где-то еще - это очень сложная задача.

Ракета "Орешник": актуальные новости

Напомним, ранее россСМИ сообщили, что Путин поручил Минобороны РФ определить цели в Киеве для удара ракетой "Орешник".

В Кремле считают, что, так как Украина не согласилась на трехдневное "перемирие", Москве не удасться безопасно провести свой военный парад 9 мая.

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