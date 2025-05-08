Эти средства обеспечены за счет доходов от замороженных активов РФ.

Украина получила 1 млрд евро от Европейского Союза в рамках программы ERA. Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, эти средства обеспечены за счет доходов от обездвиженных активов центробанка России.

"Направляем эти финансы на покрытие критически важных расходов бюджета и укрепление нашего государства. Этот транш - часть справедливого и последовательного подхода: агрессор должен заплатить за разрушения, которые он принес на нашу землю", - написал Шмыгаль.

Глава правительства отметил, что Украина ожидает следующего шага - полной конфискации активов и усиления санкций в ответ на зверства России.

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Международная помощь Украине

9 апреля Украина получила третий транш от ЕС объемом 1 млрд евро в рамках инициативы G7 ERA. Этот транш был обеспечен доходами от замороженных российских активов. Средства направлялись на приоритетные расходы госбюджета.

18 апреля министр финансов Украины Сергей Марченко и посол Японии в Украине Масаши Накагоме подписали соглашение, которое предусматривает предоставление Украине кредита около 3 млрд долларов. Кредит будет обслуживаться и погашаться за счет будущих доходов, полученных от обездвиженных российских суверенных активов. Привлеченные средства будут направлены для поддержки приоритетных бюджетных потребностей и содействия восстановлению и развитию Украины.

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