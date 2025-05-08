По данным журналистов, летом он может прибыть в США.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп попросил турецкого лидера Реджепа Эрдогана выступить посредником в переговорах между Украиной и Российской Федерацией.

По данным турецкой газеты Hürriyet, во время "теплого" телефонного разговора политики пригласили друг друга в столицы своих стран. Трамп пообещал посетить Турцию, но после визита Эрдогана в Штаты. По предварительным данным, поездка запланирована на июнь:

"Трамп попросил президента Эрдогана стать посредником в прекращении российско-украинской войны. Президент Эрдоган - лидер, который может встретиться и с Путиным, и с Зеленским. Он положительно относится к предложению о посредничестве".

Роль Турции в переговорах

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган действительно неоднократно выступал с инициативой стать посредником в мирных переговорах между Украиной и Российской Федерацией.

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Анкара предлагала возобновить переговоры, заявляя о своей нейтральной позиции и стремлении к миру. Эрдоган также отмечал, что ни Украина, ни Россия не могут позволить себе проиграть, поэтому должны достичь компромисса.

Как известно, Турция является членом НАТО. Анкара предоставляла украинцам помощь, включая военное вооружение, а также твердо стоит на позиции относительно территориальной целостности Украины.

В то же время турецкие власти поддерживают тесные экономические и политические связи с Москвой. В частности, Анкара не присоединилась к западным санкциям против России за ее вторжение в Украину.

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