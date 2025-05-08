По словам Роба Бауэра, сейчас в Европе остается 100 тысяч военных США.

Если США и выведут свои войска, которые в рамках Североатлантического альянса находятся в Европе, то это произойдет только после обсуждения между союзниками и не будет вредить НАТО. Об этом рассказал председатель Военного комитета НАТО в 2021-2025 годах адмирал Роб Бауэр во время 17-го ежегодного Киевского форума по безопасности, цитирует LIGA.net.

По его словам, пока решения о выводе войск США из Европы еще нет, поэтому там остается 100 тысяч американских солдат.

Бауэр отметил, что несколько недель назад госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты являются членом НАТО, поэтому не планируют выходить из Альянса.

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Адмирал добавил, что дискуссии о количестве контингента США в Европе ведутся уже не впервые за 40 лет, поэтому он не исключает того, что когда-нибудь количество военных США на континенте будет уменьшено.

В то же время Бауэр заверил, что такое решение согласуют с партнерами.

"Если это произойдет, я предполагаю, что это будет результатом обсуждения между союзниками, чтобы убедиться, что пустоты нет", - подчеркнул военный.

Адмирал подчеркнул, что в случае выхода войск США их заменят европейские и канадские военные.

"И если это будет результатом обсуждения, то я думаю, что НАТО станет сильнее благодаря этому", - считает Бауэр.

По его словам, возможный выход США из НАТО "не рассматривается как возможность для России использовать это изменение таким образом, чтобы она могла получить от этого выгоду".

Он добавил, что такое решение могут принять в ближайшие несколько лет.

США и Европа - последние новости

Ранее министр обороны США Пит Хегсет заявил, что его страна не может быть гарантом безопасности для Европы. Он отметил, что Европа должна активизироваться и наращивать свою военную мощь для укрепления НАТО.

В то же время советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности в 2018-2019 годах Джон Болтон ответил, могут ли США выйти из НАТО при президентстве Трампа. По его словам, нынешний президент вполне может это сделать.

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