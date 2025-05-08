Президент США порадовался, что Украине полностью ратифицировала ресурсную сделку.

Президент США Дональд Трамп рад, что Украина полностью ратифицировала договор о полезных ископаемых. Он намерен "чуть позже" поговорить с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Мы только что завершили сделку по полезным ископаемым с Украиной. Она была полностью ратифицирована и одобрена их законодательными органами. И мы это ценим", - сказал Трамп в заявлении для прессы.

Он добавил, что поговорит с президентом Украины "чуть позже".

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"Сделка теперь полностью подписана и ратифицирована. И у нас есть доступ к огромному количеству очень, очень высококачественных редкоземельных элементов", - похвастался президент США.

Ресурсная сделка и Трамп

Как писал УНИАН, ранее сегодня Верховная Рада приняла закон об окончательной ратификации межправительственного соглашения с США о разработке украинских полезных ископаемых. Договор предусматривает создание совместного фонда инвестиций в восстановление Украины, а также предоставляет США некоторые привелегии при доступе к украинским ископаемым ресурсам.

Также мы рассказывали, что 26 апреля Зеленский и Трамп встретились на похоронах Папы Римского Франциска. Это была их первая встреча в с момента исторической ссоры в Овальном кабинете 28 февраля. Однако в этот раз все прошло удачно.

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