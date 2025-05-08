Также Василию Малюку вручен орден "Золотая Звезда".

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил главе Службы безопасности Украины генерал-лейтенанту Василию Малюку звание Героя Украины.

Об этом говорится в указе главы государства №299/2025 от 8 мая.

В частности, соответствующее звание присвоено за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу.

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Также Малюку вручен орден "Золотая Звезда".

Кроме того, другими указами звание Герой Украины присвоено командиру подразделения "Птицы Мадьяра" майору Роберту Бровди, младшему лейтенанту Александру Гарану, старшему солдату (посмертно) Александру Кандаурову, лейтенанту Андрею Кияненко, полковнику Игорю Пархоменко, командиру 80 отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины полковнику Павлу Розлачу, подполковнику Сергею Рощину, сержанту (посмертно) Владимиру Тодору, старшему солдату (посмертно) Анатолию Тегзе, младшему сержанту (посмертно) Павлу Петриченко.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, 7 февраля 2023 года Верховная Рада назначила Василия Малюка на должность главы СБУ. С февраля 2022 года он занимал должность временно исполняющего обязанности главы ведомства.

6 января 2024 года Зеленский присвоил Малюку воинское звание генерал-лейтенанта.

В апреле 2024 года Малюк стал целью номер один для инициатора войны против Украины - диктатора Владимира Путина.

12 февраля 2025 года стало известно, что Малюк лично задержал предателя в рядах СБУ. Предателем оказался руководитель Штаба Антитеррористического центра СБ Украины.

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