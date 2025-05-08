Во время массированного штурма на участке от Новополя до Свободного Поля враг использовал большое количество мототехники, пехоты, но их уничтожили еще на подъезде к украинским позициям.
Об этом сообщил боец 31-й ОМБр с позывным "Магистр" в интервью радио Свобода. "Было использовано очень много мотоциклов, они все выдвигались с разных направлений и подъезжали к нашей обороне. Было достаточно сложно. Но бригада достойно дала бой. Наши подразделения сработали на 100% своей способности", - рассказал военный.
"Магистр" отметил, что мотоциклов было много, 45 шло только на одно направление с юга.
"Тактика очень простая. Мотоциклы - это удобное транспортное средство, чтобы как можно быстрее доставить пехотинца к нашим передним позициям. Хотя и были группы, которые делали маневры, ездили по кругу, отвлекая на себя внимание наших сил. Но основная задача мотоциклов - это быстро доставить вражескую пехоту к нашим позициям", - рассказал военный.
Боец 31-й ОМБр добавил, что у оккупантов было несколько попыток провести масштабные механизированные штурмы с применением танков, БМП, но они не доезжали до передних позиций ВСУ.
"Все были уничтожены до подъезда на ноль. Враг поэтому и перешел на мототехнику, потому что ее гораздо больше, она значительно быстрее и ее труднее уничтожать на подъездах", - пояснил ситуацию военный.
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