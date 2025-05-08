Военный с позывным "Магистр" отметил, что враг задействует очень много мотоциклов для штурмов.

Во время массированного штурма на участке от Новополя до Свободного Поля враг использовал большое количество мототехники, пехоты, но их уничтожили еще на подъезде к украинским позициям.

Об этом сообщил боец 31-й ОМБр с позывным "Магистр" в интервью радио Свобода. "Было использовано очень много мотоциклов, они все выдвигались с разных направлений и подъезжали к нашей обороне. Было достаточно сложно. Но бригада достойно дала бой. Наши подразделения сработали на 100% своей способности", - рассказал военный.

"Магистр" отметил, что мотоциклов было много, 45 шло только на одно направление с юга.

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"Тактика очень простая. Мотоциклы - это удобное транспортное средство, чтобы как можно быстрее доставить пехотинца к нашим передним позициям. Хотя и были группы, которые делали маневры, ездили по кругу, отвлекая на себя внимание наших сил. Но основная задача мотоциклов - это быстро доставить вражескую пехоту к нашим позициям", - рассказал военный.

Боец 31-й ОМБр добавил, что у оккупантов было несколько попыток провести масштабные механизированные штурмы с применением танков, БМП, но они не доезжали до передних позиций ВСУ.

"Все были уничтожены до подъезда на ноль. Враг поэтому и перешел на мототехнику, потому что ее гораздо больше, она значительно быстрее и ее труднее уничтожать на подъездах", - пояснил ситуацию военный.

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